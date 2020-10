“No soy un científico corrupto, no merezco ser tratado así”, Martín Aluja, Premio Nacional de Ciencias

El doctor Martín Aluja, Premio Nacional de Ciencias 2013, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador respeto a la comunidad científica y tecnológica del país, y pidió a los senadores que no desaparezcan los fideicomisos y que no se “doblen a instrucciones contrarias al interés de la patria”.

“Estoy aquí para defender la honorabilidad y la dignidad de los científicos. Estoy aquí para decirle a la sociedad que no soy un científico corrupto y que no voy a permitir que ni el Presidente ni nadie me tache de corrupto. No merezco ser tratado de esta manera, la comunidad científica y tecnológica tampoco merece ser tratada de esta manera. La decisión que van a tomar los senadores y que, tristemente, ya tomaron los diputados, está llena de demagogia, por eso les pido patriotismo verdadero; ellos tienen en sus manos gran parte del aparato científico y tecnológico de México, les pido que no se doblen a instrucciones contrarias al interés de la patria”, dijo.