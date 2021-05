No se puede ordenar la liberación de un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada: AMLO

Proceso para ordenar la liberación de “El Güero” Palma fue un sabadazo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que se dictara la libertad de Héctor Luis “El Güero” Palma en la madrugada de un día inhábil. Sostuvo que no fue un proceso de lo más habitual porque la orden de liberarlo se emitió un sábado en la madrugada y que eso coloquialmente se conoce como sabadazo. Señaló que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para analizar la conveniencia de llevar a cabo una reforma para que asuntos de esta naturaleza no se traten en sábados o domingos”. Adelantó que su gobierno busca si no existe otro proceso contra “El Güero” Palma en México o el extranjero.

“Esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano”, señaló.