‘No salgan de su casa, epidemia de Covid-19 puede ser más grave’: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió esta noche a la población no salir de su casa ya que la epidemia por Covid-19 se puede perpetuar y volverse más grave.

“En este momento, todo el país está en semáforo rojo; no salgan de sus casas, que no abran las empresas, que no abran los comercios que no sean esenciales; no hay una justificación de ello y se puede poner en peligro de que la epidemia se perpetúe, se haga más grave”, comentó.