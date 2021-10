Nivardo Mena y Mayuli Martínez, las dos cartas fuertes del PAN

La exdiputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que se encuentra lejos del proceso electoral que se avecina para el 2022, al igual que otros liderazgos, sin embargo jamás podrá desinformarse de la política y considera que Mayuli Martínez Simón y Josué Nivardo Mena Villanueva podrían ser las dos opciones coherentes rumbo a la gubernatura.

“Entendí que al salir del Congreso de la Unión tenía que tomarme un receso”, detalló la aún militante.

“Cuando alguien busca algo, lo debe de buscar con propósito, y si en la política olvidamos el propósito de servir, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado al elegir, Quintana Roo necesita tener un caramelo como gobernador o gobernadora, muy dulce, pero muy duro”, dijo Pat Sánchez.

Fue contundente al señalar al gobierno del Estado por contratar como Secretario de Seguridad Pública a Jesús Alberto Capella Ibarra, pues fue el periodo cuando incrementó la delincuencia, donde hay muerte de muchos ciudadanos que nada tenían que ver con el crimen organizado; dijo que no debe ser un capricho el querer gobernar Quintana Roo, sino de capacidades; pero los ciudadanos tienen la última palabra, porque si no participan en el proceso electoral, son los que pagarán el precio, cuando no reciban los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida.

“Si realmente queremos ganar, con honor, limpiamente, con satisfacción, pues simple y sencillamente los que aspiran hagan propuestas, Mayuli (Martínez) está preparada, no veo mal que tenga aspiraciones, pero ¿realmente merece eso Quintana Roo?”, cuestionó la exdiputada federal.

También describió que la persona indicada para gobernar Quintana Roo debe estar comprometida, que tenga la capacidad de análisis y solución de los problemas que aquejan al Estado, como la seguridad, la infraestructura; que no sea recordado como alguien que se robó la lana.

“Estamos con el tema de la paridad, ciertos estados pedirán que la mitad sean mujeres y la mitad hombre; los partidos políticos están en esa decisión. Nivardo (Mena) no es del PAN, se pasa al PAN y ofrece su espacio al partido, es una nobleza de su parte. Técnicamente no es un miembro activo, pero es una persona que está en la simpatía de Acción Nacional, que si tocara hombre creo que lleva una delantera”, enfatizó.

Pero no solo son las propuestas de Mayuli Martínez Simón, sino que hay otras mujeres dentro del partido, como lo es Alicia Ricalde Magaña, que ha tenido espacios importantes; Mercedes Hernández y las personas de la sociedad que han levantado la mano.

Por otra parte se descartó como aspirante, pues prefiere ser una observadora, sin embargo nunca dejó de pensar en el partido, ni tirado a ningún compañero; “si Nivardo (Mena) ama a Quintana Roo y le toca hombre al PAN, pues que él vaya; necesitamos a una persona con experiencia”.

Patricia Sánchez, no solamente ha sido subprocuradora del Estado, diputada local, regidora, dirigente del PAN, sino que ejerce su profesión de abogada y lamenta el desinterés de las autoridades por brindarle seguridad a los quintanarroenses; recuerda con añoranza los años 90 donde vivían un ambiente de seguridad inigualable.

Como militante del PAN, está convencida de la doctrina de su partido, sustentado por las cuatro bases; “que no me gusten los líderes, los dirigentes, esos son ‘otros López’ pero mi partido es excelente”; puso de ejemplo el triunfo que obtuvieron en los años 2000 y 2006, aunque la entrada de muchos ocasionó dejar atrás el criterio de solidaridad, de la persona mayor preparada, cayó como todos los demás partidos, en el clásico dedazo para elegir candidatos.

Le recordó a la ciudadanía la responsabilidad de salir a votar, pero deben pensar en el bienestar de los quintanarroenses, pues no vaya a pasar lo de López Obrador, que es un excelente comunicador, pero no ha dado resultados; “Morena no es invencible”.

Fustigó que hay personas dentro del PAN que solo cuidan de sus intereses, por ejemplo, ahora hay “mucho sarro pegado”, pero debe ser un factor de la sociedad para ocupar una candidatura, porque no privilegian el debate de las ideas, como antes, sino que deciden los grupos que tienen secuestrado al partido.

“Los compañeros que constituyen la base preguntan ¿qué vamos a hacer? La selección tiene que ver con los que puedan sacar adelante el municipio, que puedan hacer un buen papel como diputado. Recordemos quien llegó a la desaparecida Gran Comisión (de la XV Legislatura) desapareció la lana”, enfatizó.

Agregó que la mayoría de los políticos han mancillado a Quintana Roo y a ella nunca le vendieron el cuento de que el PAN fue el que ganó la gubernatura, pues realmente perdió el PAN y si bajo esas siglas se gobierna, el partido le queda a deber mucho a los quintanarroenses.