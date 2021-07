NI OLVIDO, NI PERDÓN PARA CORRUPTOS EX PRESIDENTES

En conferencia de prensa el connotado político tamaulipeco Francisco Chavira Martínez, Secretario General del Movimiento Nacional «Ruta 5» y la Presidenta Estatal de Ruta 5 en Quintana Roo; Cristina Rodríguez, promovieron este sábado, juicios políticos contra ex presidentes, desde Cancun, Quintana Roo.

A un costado de la explanada de la Plaza de la Reforma Chavira Martínez y Cristina Rodríguez, hicieron un llamado a la ciudadanía cancunense para salir a votar el próximo 1 de agosto.

Chavira explicó la importancia de los juicios políticos contra ex presidentes: “Se realizará este ejercicio de democracia participativa para que la ciudadanía en general decida si deben de ser juzgados quienes ostentan el máximo cargo de la nación, si es que de acuerdo con la ley procede o no”

“Se necesita el 40 por ciento de los votantes que aproximadamente son 38 millones de personas que necesitamos participar por el SÍ o por el NO para llevar a juicio a los expresidentes de México. Aquí los partidos políticos no entran, no van a participar. Somos los ciudadanos organizados quienes vamos a decidir si llevamos a los expresidentes o no los llevamos”, recalcó Chavira Martínez.

Con la finalidad de enjuiciar a los ex presidentes de México que dañaron el patrimonio de los mexicanos ya que no puede haber perdón, ni olvido.

La Asociación Ruta 5 entregó folletos a la ciudadanía los cuales refuerzan la importancia de la participación ciudadana.

Y continuarán realizando este ejercicio en varios estados de la República para fomentar la participación en este ejercicio democrático.