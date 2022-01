Ni elevado ni por el centro de Playa del Carmen, el Tren Maya; se suspenden obras por nuevo trazo: Javier May

Cancún.- “Ya no continuarían esas obras y no, no va a pasar por la ciudad (el Tren Maya)”, dio a conocer Javier May, nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) durante una conferencia de prensa en Cancún, en lo que fue su primera aparición pública.

Al ser cuestionado sobre los trabajos que se iniciaron en la carretera, dijo “eso ya no continuaría, a partir de ahora, se van a suspender”.

“No se va afectar la zona urbana, el decreto de expropiación que se emitió es un proceso concertado con los posesionarios de los terrenos”, expresó Javier May.

Lo anterior también había sido adelantado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia mañanera, quien señaló que el Tren Maya ya no sería elevado, pero el titular de Fonatur además dijo que tampoco pasará por el centro de la ciudad.

También señaló que la idea es acelerar los trabajos, para terminar en la fecha que se tenía contemplado.

Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que también estuvo presente en la conferencia afirmó que la decisión de hacer este procedimiento de expropiación es porque muchos predios tienen “gravámenes y la única forma de poder resolver estos gravámenes de forma rápida, es a través de un proceso de expropiación concertada, entonces es un proceso administrativo”.

“En los próximos días se estarán llevando a cabo los levantamientos topográficos, con la finalidad de evitar afectar las zonas ya urbanizadas”, subrayó.

“El nuevo trazo busca en la medida de lo posible, la menor afectación en los tramos ya urbanizados”, recalcó Meyer Franco.

Señaló que en este momento se encuentran en el proceso de notificación a los 198 dueños de los predios y que esperan un proceso de alegatos y que el precio de estos lotes los definirá el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin).

Dieron a conocer que de momento es difícil dar a conocer qué tiempo les llevará este proceso de negociación, pero esperan de que solo sea unos meses.

Meyer Franco recalcó que “ya no va a haber afectaciones urbanas en tema de movilidad, es parte de las decisiones que se han tomado en consideración, si se hubiera mantenido el trazo al interior de la ciudad hubiera afectaciones”.

Vale mencionar que desde hace unos meses, el Consejo Coordinador Empresarial de Playa del Carmen, encabezado por Lenin Amaro pidieron al Gobierno Federal modificar la ruta del Tren Maya y mandarlo hacia la zona del periférico.