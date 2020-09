“Nada de marrullerías”: López Obrador condenó las artimañas del PT en la Cámara de Diputados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que se haya respetado el reglamento para la conformación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, la cual, en este tercer año de ejercicio legislativo le corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró que actúa con absoluta transparencia y “no tiene la costumbre de mandar a decir las cosas”. Además, pidió a los legisladores del Partido del Trabajo (PT) actuar con “rectitud” y no caer en la “tentación de los cargos”.

“Nosotros actuamos con absoluta transparencia, la verdad que lo que se dice aquí en las ruedas de prensa todo los días es lo que se comenta en privado, no ocultamos nada, yo no tengo la costumbre de mandar a decir las cosas o ocultar mi manera de pensar, siempre digo lo que pienso…

Foto: Presidencia de México.

Le tengo mucho aprecio a los legisladores del PT por razones obvias, ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos; no deben de importarnos los cargos, sino los encargos, estamos para transformar, no es más de lo mismo, no es Maquiavelo, no es que el fin justifica los medios”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que no condicionó nada para que la plantilla del PRI presidiera la Cámara de Diputados, esto, referente a los dichos de que se había negociado la presidencia de la Mesa Directiva con la condición de que no prsentaran controversias constitucionales.

“Hubo apego al reglamento y así se eligió a quien ahora es presidente de la Cámara. Acerca de si hubo alguna condición: ninguna, nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el presidente entre a negociaciones de ese tipo, además sería indebido y es hasta ilegal, ¿cómo se le va a quitar el derecho a un legislador o grupo de legisladores para presentar controversias constitucionales? Eso no se puede”, recalcó el presidente.

Foto: Presidencia de México.

“‘Te damos esto, pero no vas a presentar esta controversia constitucional’, eso sería seguir en el mismo sistema autoritario, cuando estamos promoviendo que se quite el fuero presidencial, no vamos a estar con lo toro. Celebro que se haya llegado a un acuerdo”, agregó.

El presidente mexicano dijo, en su conferencia de prensa del 31 de agosto, que se debe respetar el reglamento en cuanto a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y no hacer maniobras de última hora, ” que a todas luces son indebidas”.

“Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas, se tiene que respetar la Ley, el reglamento”, indicó.

Foto: Presidencia de México.

En días anteriores el Partido del Trabajo (PT) ha pasado algunos legisladores a su bancada para poder aspirar a la titularidad de la Mesa Directiva en la Cámara baja, algo que debería corresponderle al Partido de la Revolución Institucional (PRI), pues en la elección de 2018 se colocó como la tercera fuerza política del país.

Aclaró que la decisión de que partido sea que presida la Cámara, compete únicamente a los diputados, sin embargo, dijo, opinó al respecto como ciudadano y como luchador social. Además reafirmó el respeto y cariño que le tiene a Porfirio Muñoz Ledo, pero señaló que no se debe de cambiar el reglamento.

“Es como pasó hace un año y di mi opinión, y lo quiero y lo respeto muchísimo al licenciado Muñoz Ledo, pero, de acuerdo al reglamento, el primer año la presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños, que tiene más diputados, en el reglamento se establece.

Foto: Presidencia de México.

Segundo año para el que obtiene el segundo lugar y correspondía al PAN, pues se quería modificar el reglamento y como se tiene la mayoría se puede, pero no se debe, porque la política es un imperativo ético.

Entonces, si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar”, recalcó.

El mandatario mexicano reiteró que no se puede hacer política sin escrúpulos morales, porque además, perjudica al partido que hace este tipo de “maniobras” dándole armas a los “conservadores” para decir que compraron votos.

Foto: Presidencia de México.

“Actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos. No es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, esto perjudica al partido que lo hace.

¿Por qué le perjudica?. Porque en este caso le da argumentos al conservadurismo. Ya me imagino al Reforma, ocho columnas: ‘Compraron votos, maniobraron’, ¿por un cargo? No se puede hacer política sin autoridad moral, ese es mi punto de vista.