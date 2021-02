Murió la abuelita de Belinda: “Acaba de fallecer la mujer de mi vida”

Juana Moreno, abuela de la cantante Belinda, falleció la madrugada de este miércoles en Madrid, España, de donde era originaria y se encontraba hospitalizada desde hace unos días.

La noticia fue confirmada por la publirelacionista de la cantante a la revista Quien, donde se recordó que el pasado fin de semana la madre de la artista reportó los problemas de salud de la mujer de 88 años.

Hace unos minutos, la misma Belinda compartió un emotivo mensaje para despedirse de su amada abuela, de quien se sabe, era muy unida.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!”, escribió al inicio de su conmovedor comentario en su cuenta de Instagram

“¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto… no sé cómo superar esta tristeza, este vacío”, añadió la cantante de Luz sin Gravedad y Amor a Primera Vista.

La cantante pidió a sus seguidores compartirle fotos y videos de su abuelita, con lo que podrá sentirla cerca en este complicado momento, lleno de angustia y melancolía.

“¡Quiero verla y sentirla! ¡Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!”, concluyó.

Además compartió una de las fotografías que se tomó al lado de su amada abuela y escribió: “El mejor abrazo de mi vida, te amo abuelita”.

Belinda Schüll, madre de la intérprete de 28 años, compartió en sus redes sociales que la salud de Juan Moreno se agravó hace unos días, por lo que fue internada de emergencia en una unidad médica de Madrid, España.

En aquella ocasión, la mamá de Belinda dio más detalles sobre el problema que aquejó a su progenitora, pero pidió dedicarle una oración para que pronto recobrara la salud, lo que ya no ocurrió porque este miércoles falleció en su lugar de residencia.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió Belinda Schüll hace unos días en sus historias de Instagram.

Además le dedicó un mensaje a su madre, quien falleció este miércoles a los 88 años: “La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. […] No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar”.

Hasta este momento Belinda Schüll no se ha pronunciado sobre la triste partida de su madre a los 88 años.