Morenistas en precampaña disfrazada

Caminos del Mayab Por Martín G. Iglesias

Reiteradamente he dicho en este espacio que la carrera por la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura en el 2022 ya inició de facto, eso sí, los que aspiran deben tener mucho cuidado de no violar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Ellos y su equipo tiene que observar en no caer en actos anticipados de precampaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

En ese contexto, desde el fin de semana pasado (quizá aprovechando el puente), la senadora, Marybel Villegas Canché; la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa; y el senador, José Luis Pech Várguez recorrieron por separado diversos municipios, con el fin de llevar sus propuestas al público en general y así ser conocidos en caso de una posible encuesta para definir candidato(a).

El Dr. Pech, como le gusta que le digan, después de tener una improvisada rueda de prensa en Cancún, donde tuvo que explicar su frase contra su compañera Lilí Tellez, él y su camiga Mildred Ávila Vera tomaron rumbo a Isla Mujeres, donde su recorrido fue desangelado y solo sirvió para la foto del recuerdo.

Marybel Villegas fue más astuta y en Cancún utilizó el pretexto de los Comités ProAMLO, quien según ella lucharán para difundir el mensaje del Presidente de México en el municipio; además llegar a Felipe Carrillo Puerto para entregar reconocimientos a los Comités de Defensa de la 4T (Cuarta Transformación). “En el evento, platicamos de la importancia de participar en la consulta para definir la continuidad del mandato de nuestro presidente López Obrador”.

En el caso de Mara Lezama, viajó el sábado a Cozumel, donde fue invitada por la presidente municipal, Juanita Alonso Marrufo, para participar en el evento de la reactivación económica y reunirse con empresarios y transportistas con la finalidad de compartir las experiencias de éxito llevadas a cabo en Cancún.

Lo cierto es, que de una u otra manera, las posibles fichas de Morena para la candidatura a la gubernatura en el 2022, están en constante movimiento. La pregunta obligada para los tres es que si todos estos gastos de logísticas y visitas los realizan con sus propios recursos o son cargados a la hacienda pública, pues estos aspirantes manejan recursos económicos que le pertenecen al pueblo.