Morena realiza Primera Convención Nacional y acuerdan renovar su presidencia

En la reunión aprobaron convocar a una reunión extraordinaria para renovar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, incluido su presidente

Morenistas inconformes con las decisiones de la Presidencia Nacional de Morena realizaron la Primera Convención Nacional Morenista en la que aprobaron convocar a una reunión extraordinaria para renovar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, incluido su presidente.

“Emisión de la convocatoria para la celebración del Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena con el fin de renovar la totalidad del Comité Ejecutivo Nacional y establecer un nuevo CEN estrictamente interino y transitorio con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral, que mandató al partido realizar las acciones pertinentes para generar un padrón de afiliados cierto, seguro y confiable, y después, a partir de ese CEN transitorio, se convocará a la celebración de un Congreso Nacional Ordinario, antes de que termine el año 2022”, dijo John Ackerman, investigador.

En la reunión que se celebró en el Monumento a la Revolución, y que fue convocada por el militante, John Ackerman se aprobó realizar una auditoría pública de los gastos ejercido durante el año 2021.

“Por una comisión independiente, de todos y cada uno de los gastos ejercidos durante el año 2021. Y el establecimiento de un sistema de transparencia que haga público en tiempo real, vía medios remotos, que todos podamos ver en todo momento, todos y cada uno de los ingresos y gastos del partido”, agregó Ackerman.

Al evento asistieron ex funcionarios del gobierno federal como el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Toledano, el ex director del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas y la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval quien aseguró que el neoliberalismo quiere infiltrarse en Morena.

“No dejemos, compañeros, que MORENA se decolore, que Morena se quede capturado en la mediocridad burocrática, en el autoritarismo en la simulación. MORENA fue y sigue siendo la única fuerza política electoral que se opuso al neoliberalismo. El modelo neoliberal lleva décadas de saqueos, décadas de creación de grandes fortunas que están manchadas de sangre pero sobre todo están manchadas de inmoralidad y todo eso es a costa de nosotros, las bases, es a costa de nuestra riqueza nacional, hoy el neoliberalismo quiere infiltrarse en morena, el neoliberalismo quiere dominar la lógica de nuestra construcción tan heroica que es morena pero a las bases no lo vamos a permitir, no lo debemos permitir”, explicó Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública.

También estuvo presente el Director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien convocó a reconstruir al partido.

“Aquí está la reunión de los agraviados, los aquí presentes agraviados, porque no se les consideró en un proceso electoral porque no se le convocó a una reunión, porque no se les toma en cuenta, dejemos de ser agraviados chinga, vamos reconstruyendo el partido.Es nuestro partido, es el partido de los que creemos en militar, participar activamente en la lucha social, es el partido de los que creemos en democracia. No podemos proponerle al pueblo democracia si no la ejercemos internamente”, dijo Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica.

Entre los acuerdos logrados destaca un exhorto a gobernadores y a la jefa de Gobierno, emanados de Morena, a que se inmiscuyan en asuntos internos del partido.

Convocan a una movilización en defensa de la reforma eléctrica el 17 de febrero, en la Ciudad de México, además de apoyar la permanencia del Presidente durante la consulta de revocación de mandato.

Los acuerdos logrados entre los asistentes no son vinculantes para el partido nacional.