Morena con toda la carne al asador

El fin de semana pasado resultó ser muy político para Quintana Roo, no solo por el marco de la Celebración del 47 Aniversario, sino por la visita de los dirigentes nacionales, tanto el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, como el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

Pero no solo dirigentes, sino también el Coordinador de los senadores en la Cámara Alta, el morenista, Ricardo Monreal que llegó para acompañar a su homóloga, Marybel Villegas a rendir su Tercer Informe de Labores legislativas.

Los del PAN, no causaron tanto revuelo como los de Morena, pues los azules realizaron actividades de medio pelo, con los aparentes destapes a la gubernatura, pero Marko Cortés no dio prenda, pues dijo que si bien hay cuadros que aspiran dentro de su partido, también pueden llegar externos, eso sí, que Marybel Villegas no, en tanto cuanto continúe como militante de Morena.

Sin embargo, los de Morena, pasearon a su dirigente Mario Delgado desde Cancún hasta Chetumal, pasando por Tulum; los que aspiran a la gubernatura para el 2022 con las siglas del partido guinda, quisieron presumir que son los preferidos; vayamos por partes:

El sábado, Mario Delgado hizo una pausa en Tulum donde tuvo una reunión con los Alegre, don Gastón y su hijo Luis distribuyeron la información en la que le manifestaron al dirigente morenista la intención del empresario radiofónico Alegre López de participar en la elección del candidato a la Gubernatura, “pues ya basta de politiquerías”. Sin embargo, Mario Delgado no expresó nada al respecto.

El domingo, en una rueda de prensa, el senador Ricardo Monreal manifestó todo su apoyo político a Marybel Villegas Canché, quien en su Tercer Informe de actividades legislativas logró congregar a nueve senadores, dirigentes de Morena, diputados locales y miembros importantes de la sociedad chetumaleña, pues eligió a la Capital del Estado para realizar su actividad.

Durante todo el día, Morena fue noticia en Quintana Roo, pues los asesores de la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, no se quedaron atrás en cuanto a postear en redes sociales que ella también cuenta con la simpatía del dirigente Nacional, Mario Delgado, además de las encuestas preparadas para salir a decir que ella cuenta con las preferencias de la sociedad para encabezar la candidatura de Morena.

No cabe duda que la carrera por la candidatura en Morena empezó realmente este fin de semana, donde no están en el radar José Luis Pecha Várguez; pero sí está incluido Rafael Marín Mollinedo, quien desde la cercanía de Andrés Manuel López Obrador, es el que mueve los hilos de la sucesión en Quintana Roo, aunque algunos no quieran reconocerlo.

SASCAB

Aunque los diputados locales decidieron que el proceso electoral inicie legalmente en enero próximo, de facto ya arrancó en Quintana Roo, principalmente con los que aspiran a una candidatura a la gubernatura.