Möet & Chandon prepara botella de champagne inspirada en Cancún

La compañía Möet & Chandon indicó que lanzará una botella de champagne inspirada en Cancún, uno de los destinos más visitados por el turismo internacional en el mundo.

El producto llevará por nombre “Cancún 50”, y será la primera vez que la casa productora de champagne lance al mercado una edición especial de un destino turístico, dijo Itzel Caubère, Product Manager de Moët & Chandon.

Caubère agregó que México será el primer mercado en tener una botella personalizada, por lo que esperan tener una gran conexión con los consumidores locales.

La Product Manager adelantó que será en el mes de septiembre de este año cuando se lance a la venta “Cancún 50” hacia el mercado mexicano que contará con una producción limitada que no superará las 5 mil unidades y que incluirá una pintura inspirada en el destino.

Möet & Chandon, es una casa productora fundada en 1743 y que tiene entre su firma a marcas como Möet, IMpérial, la Grand Vintage Collection entre otras.

Aunque la casa productora anunció el champagne no reveló más detalles sobre su precio.