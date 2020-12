México aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este viernes que concluyó el proceso de evaluación de la vacuna de Pfizer-BioNTech por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Esto quiere decir que México se convertiría en el cuarto país en autorizar el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de dichas farmacéuticas.

Así lo dijo el funcionario durante la conferencia sobre el avance de la pandemia en el país, desde Palacio Nacional:

La buena noticia es que concluyó el proceso de evaluación (…) la señal es de esperanza y de aliento porque nos acerca al momento del arranque de la vacunación en México

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell (Foto: Reuters)

Aclaró que hasta el momento tres países ya dieron su autorización: Reino Unido, Canadá y Bahréin, estando pendiente la aprobación en Estados Unidos por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La COFEPRIS es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), la cual tiene entre sus atribuciones la responsabilidad de autorizar insumos para la salud, tales como medicamentos y vacunas.

Desde el pasado 26 de noviembre revisó, evaluó y dictaminó la documentación sometida para la autorización sanitaria de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. Sin embargo, fue hasta el 11 de diciembre cuando los 24 miembros del Comité de Moléculas Nuevas votaron de forma unánime para su uso de emergencia, de acuerdo con un comunicado emitido la tarde de este viernes.

La vacuna Pfizer-BioNTech es de ARN mensajero (ARNm); es decir, se administra al paciente ARN mensajero que lleva una copia de instrucciones genéticas. Con esas instrucciones el propio organismo del paciente elabora una parte de la proteína del COVID-19, provocando de esa forma una reacción del sistema inmunológico.

Una enfermera británica sostiene un vial de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (Foto: Reuters)

El compuesto de estas farmacéuticas se administran en dos dosis separadas por 21 días y la inmunidad total no se consigue hasta alrededor de una semana después de la segunda dosis.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta ha demostrado un 95% de efectividad en todos los grupos de edad analizados, incluyendo ancianos.

Sin embargo, la FDA de EEUU manifestó recientemente su preocupación por las reacciones alérgicas reportadas por Reino Unido.

Al respecto, Munir Pirmohamed, presidente de la Comisión de Medicina Humana en Reino Unido, aseguró que la mayoría de los efectos adversos de la vacuna son leves, similares a los de otras vacunas y normalmente no duran más de un día. Estos pueden incluir dolores musculares y leve subida de la temperatura.

Cómo será el proceso de vacunación en México

(Infografía: Jovani Silva/ Infobae México)

Tras la aprobación de la Cofepris, Pfizer y su socio BioNTech enviarán a México el primer lote de 125 mil vacunas para iniciar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Se estima que estas primeras dosis lleguen el próximo 16 de diciembre.

Debido a que el país carece de ultracongeladores, el primer lote se aplicará de inmediato al personal de salud de Ciudad de México y de Coahuila por parte del Ejército mexicano y autoridades sanitarias. Y es que son las dos entidades que han presentado un mayor rebrote de casos positivos de coronavirus.

Después se cubrirá a la población vulnerable, descendiendo hasta aquellos que tienen menor riesgo de contagiarse por edad y condición médica, alcanzando la inmunidad de rebaño, sin necesidad de vacunar a toda la población.

De tal modo, además del personal médico, los primeros en ser inmunizados serán aquellos que tengan 80 y más años, posteriormente los que tienen entre 70 y 79, en seguida los que tienen entre 60 y 69 años, junto a quienes padecen comorbilidades o enfermedades inmunosupresoras como cáncer o VIH. Finalmente, entre abril y mayo de 2021, se estima que inicien con el resto de la población.

Vacunas a las que México tendría acceso

El país podría tener acceso a nueve proyectos de vacunas adicionales, actualmente en evaluación, e impulsadas por la Fundación Bill y Melinda Gates, como parte de la iniciativa del Centro de Acceso Global a Vacunas COVID-19 (COVAX).

Inovio – Estados Unidos

Moderna – Estados Unidos

CureVac – Alemania

Merck/Themis – Estados Unidos

AstraZeneca/ Oxford – Inglaterra

University de Hong Kong – China

Novavax – Estados Unidos

Clover Biopharma – China

University of Queensland CSL – Australia

A woman wearing a protective face mask queue to cross a street, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Mexico City, Mexico December 11, 2020. REUTERS/Gustavo Graf

De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud (Ssa), México ha registrado hasta el momento 1,229,379 contagios acumulados por COVID-19, así como 13,019 defunciones confirmadas por la enfermedad.

Asimismo, en las últimas 24 horas se sumaron 12,253 nuevos casos positivos y 693 nuevas muertes.

Ante estas cifras, México se ubica en la posición 12 de los más países con mayor número de contagios y el cuarto en el índice de muertes.