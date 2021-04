MEGA-PALO AL CÁRTEL DEL DESPOJO; LES CONFISCAN DEPARTAMENTO Y TRAMITAN DECLARARLOS “NON GRATOS” EN EUROPA

Por Alfredo Morales

De entrada, ya tramitan que la Comunidad Europea los declare “Personas Non Gratas” para prohibir su entrada al viejo continente.

Acreditan asociación delictuosa en contra de los celebérrimos personajes

CANCÚN.- El fraude que idearon y operaron Érika Luz García Deister, su hijo Gustavo Miranda García y el actual dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Luis Pablo Bustamante, fue investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y debidamente sancionado con base en la Ley estatal de Extinción de Dominio, lo que representó la confiscación del departamento del piso 19 de la Maioris Tower.

ASOCIACIÓN DELICTUOSA

Primero, la FGE inició las indagatorias a través de la carpeta número FGE/QROO/BJ/11414/2020, a través del Fiscal Ministerio Público del Fuero Común de la Zona Hotelera y después, con la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, la cual dispuso confiscar la propiedad en cuestión, toda vez que se acreditó que los célebres personajes públicos: Érika Luz García Deister, Gustavo Miranda García y Luis Pablo Bustamante actuaron con asociación delictuosa, a través de un fraude procesal, al simular un juicio laboral.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, LO MISMO, PERO EN DIFERENTES PARÁMETROS

Si bien el término “Delincuencia Organizada” responde a la asociación de tres o más personas para delinquir, pero en detrimento de ordenamientos de carácter federal; la “Asociación Delictuosa” también se refiere a la confabulación para delinquir tres o más personas, pero en violaciones a la legislación estatal.

Así, lo que Gustavo Miranda, su madre y su mejor amigo hicieron, trasciende como delitos cometidos en asociación delictuosa; así es, al mismo nivel que los más peligrosos cárteles de la droga o mafias del secuestro, terroristas, traficantes de personas y demás delincuentes, sólo que en relación a los ordenamientos estatales.

A PESAR DEL DESCRÉDITO, DE LA EXHIBICIÓN PÚBLICA, EL CÁRTEL DEL DESPOJO SE REHÚSA A PERDER LA PROPIEDAD

Lejos de lo que se esperaría de cualquier ciudadano, es decir, centrarse en su propia defensa para no ir a la cárcel, Érika García y sus secuaces se aferran a no perder la propiedad para cuya adquisición, la “amiga” de Félix González Canto solicitó un crédito al banco español “Sabadell” por 833 mil dólares.

Para no perderlo, García Deister tramitó ante el Juzgado Sexto de Distrito un amparo, el número 27659721, el cual le fue negado, por lo que la confiscación del departamento quedó firme, ya lo perdió.

SABADELL, UN TEMA PENDIENTE

Cuando el banco Sabadell SA decidió reclamar el pago del adeudo de la señora García Deister, ésta generó el Cártel del Despojo para operar, por segunda, vez un fraude que le permitiera quedarse con el departamento sin pagar un centavo más por el crédito adquirido.

Y efectivamente, por segunda vez, pues ya previamente había defraudado al banco mexicano Banorte con el crédito que le otorgó para la adquisición de un departamento de lujo en Playa del Carmen, hecho que acredita la recurrencia en la comisión de delitos específicos.

Pero el banco no se ha dado por vencido; la confiscación del departamento tiene relación con los hechos relativos al “modus operandi”, la asociación delictuosa y el fraude procesal, pero el banco aún reclama lo suyo.

Así que, además de las pérdidas económicas, políticas y de negocios para los integrantes de este Cártel, aun les resta considerar pagarle al banco.

SUJETOS NON GRATOS EN EUROPA

La vulgaridad de los delitos cometidos en contra de una institución bancaria europea, no se podrán quedar dentro de las fronteras mexicanas; según trasciende, los abogados del banco tramitan ya la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de obligar a la “hermosa familia” (Gustavo y su madre), a pagar por el fraude cometido en detrimento de la institución bancaria.

Las gestiones de los abogados van aún más allá y también están tramitando la declaratoria de “Personas Non Gratas” para la Comunidad Europea de Érika, su familia y su cómplice Luis Pablo Bustamante Beltrán.