MC aplica la misma estrategia que en Nuevo León y postula a Palazuelos como candidato a gobernador

El actor y empresario contó que varios partidos se acercaron a él después de expresar su deseo de convertirse en el próximo gobernador del estado donde lleva más de 25 años viviendo

Después de que Roberto Palazuelos revelara su deseo de convertirse en el nuevo gobernador de Quintana Roo en una entrevista, varios partidos políticos de la región se acercaron a él para negociar la candidatura. El empresario terminó por elegir a Movimiento Ciudadano y contó los detalles en una entrevista para De Primera Mano.

Según el empresario, aceptó la propuesta debido a que “el partido no postula políticos, sino ciudadanos”. Palazuelos afirmó que busca renovar la clase política del estado debido a que hay problemas que no se han enfrentado debidamente.

“Hay problemas de seguridad, no están protegiendo la ecología, se están acabando el mangle, son muchas cosas que están haciendo y yo le tengo mucho cariño a esa tierra”, afirmó Palazuelos en la entrevista que Gustavo Adolfo Infante le realizó esta tarde.

Palazuelos contó que, al convertirse en candidato para la gubernatura del estado en el que reside, se enfrentará a fuertes intereses, pero afirmó que: “Va a ser una campaña enriquecedora, creo que estoy mejor preparado que cualquier candidato y se va a demostrar en los debates, porque yo tengo ya más de 25 años viviendo en el estado y conozco sus problemáticas y las posibles soluciones”.

Palazuelos identificó al sargazo como el principal problema del estado, el empresario dijo que las autoridades sólo han mostrado simulaciones y no soluciones ante el problema, por lo que no han logrado una solución ante aquélla cuestión, pero afirmó que, tras llegar al poder, tendrá “un liderazgo que haga las cosas bien”.

En una entrevista para Radio Fórmula que Palazuelos concedió hace unos días, habló de los motivos que lo alientan a convertirse en candidato para la gubernatura de Quintana Roo: “Mi ambición es pasar a la historia, no quiero morirme sin pasar a la historia como un gran gobernador”, dijo el empresario.

Roberto Palazuelos quiere pasar a la historia como gobernador (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Según el “Diamante Negro”, su deseo es ser recordado como un grande, por lo que incursionará en la política: “No tan inmediato, pero tengo muchas ambiciones de entrar a la política. No me quiero ir de este mundo sin aportar algo a mi país, me gustaría ser un ejemplo de hacer las cosas bien. Mi ambición no es ni de poder, ni hacer dinero, porque no pienso hacer ningún negocio mientras esté ahí”.

Palazuelos dijo que su plan sería comenzar por buscar la alcaldía de Tulum, para después tratar de buscar la gubernatura del estado, plan que superó sus expectativas.

Los conductores de Ventaneando Pati Chapoy, Pedro Sola, Ricardo Manjarrez y Daniel Bisogno, opinaron sobre los deseos del “Diamante Negro” para entrar al mundo de la política: “es de esas pocas personas que no se le ve ningún interés de tipo económico como para llevarse un bien propio y eso se agradece”, dijo Bisogno.

Roberto Palazuelos visitó la casa de este ex presidente Fox hace unos meses (Foto: Instagram / @vicentefoxq)

Tras ser elegido por elección popular, el empresario afirmó dejaría a un lado su carrera como actor e influencer para dedicarse de lleno a su trabajo como administrador público, por lo que no se sabe aún qué pasará con la serie que se encuentra grabando en estos momentos.