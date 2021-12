Marybel Villegas podría ir al TEPJF tras encuestas de Morena en Quintana Roo

Prácticamente ninguno de los seis estados donde se renovará gubernatura en 2022 quedó exento de las inconformidades de alguno de sus aspirantes tras darse a conocer el 22 de diciembre los resultados de las encuestas que aplicó Morena.

José Ramón Enríquez, en Durango; Susana Harp, en Oaxaca; Maki Ortiz, en Tamaulipas; Marybel Villegas, en Quintana Roo; y Aldo Ruiz, en Aguascalientes se inconformaron con los resultados de las encuestas y llevarán sus recursos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Resultados de encuestas estaban cuatro días antes de presentarse

Documentos internos de Morena dejaron ver que algunos de los resultados analizados por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones ya habían decidido las candidaturas de Salomón Jara, en Oaxaca, y Marina Vitela, en Durango.

Los resultados, de acuerdo con los documentos de la Comisión Nacional de Elecciones, se dieron desde el 18 de diciembre, aunque la sesión formal se realizó cuatro días después, el 22, cuando se presentaron.

“Sí habrá inconformes, sin duda, pero traen otra idea, realmente no están comprometidos con lo que está pasando en nuestro país. Estamos haciendo un proceso muy transparente que no hace ningún otro partido”, defendió Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, unos días antes de hacer públicos los resultados en los seis estados.

Por paridad, José Ramón Enríquez queda fuera en Durango

De acuerdo con los resultados de las encuestas espejo de Buendía y Asociados así como Covarrubias, el ganador en Durango había sido José Ramón Enríquez Herrera, pero el acuerdo de paridad lo dejó fuera de la competencia frente a Vitela.

Lo mismo ocurrió en Oaxaca, donde la senadora Susana Harp reprochó a la dirigencia nacional de Morena los resultados favorables para Salomón Jara, debido a que, aseguró, se violó el un acuerdo de paridad que le habría favorecido.

“La paridad de género debe impulsar a las mujeres que somos más competitivas y contamos con el mayor nivel de conocimiento y aceptación en nuestros estados. No podemos permitir una vez más, que las acciones afirmativas hacia las mujeres sean para las contiendas más desfavorables”, advirtió Susana Harp.

Igual situación priva en Quintana Roo, donde la senadora Marybel Villegas deslizó la posibilidad de irse de Morena, tras la designación de Mara Lezama como la ganadora de la encuesta espejo realizada por el partido.

La ex militante del partido Verde señaló que “las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre: no robar, no mentir y no traicionar”.

En Durango, el senador José Ramón Enríquez también reclamó el resultado de la encuesta favorable a Marina Vitela y acusó que su resultado fue un atropello.

“Se definió un criterio de manera cupular en Morena, un criterio para acomodar hombres y mujeres. Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente; es decir, se lo sacaron de la manga”, acusó el duranguense.

En Aguascalientes, el ex aspirante Aldo Ruiz criticó las encuestas ordenadas por su partido, al señalar que los resultados buscan crear tendencias distorsionadas sobre la voluntad de los morenistas.

Lo mismo en Tamaulipas, donde la ex panista Maki Ortiz también anunció que impugnará los resultados favorables al senador Américo Villareal.

La ex alcaldesa de Reynosa acudió ante el Tribunal Electoral a presentar un juicio de protección de sus derechos políticos e impugnó “la designación del coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, la metodología de los resultados de la encuesta y estudio de opinión para determinar el perfil idóneo para representar al partido en la candidatura a la gubernatura”.

Pero además, reveló que al igual que en Oaxaca y Durango, en Tamaulipas ya existía un documento de la Comisión Nacional de Elecciones con fecha del 21 de diciembre, tres días antes de la apertura de las encuestas espejo.

En una carta, Maki Ortiz reveló que el criterio de competitividad debió beneficiar su postulación, pues se trataba del tercer estado con mejor posicionamiento para Morena.

«Aclaro que decidí impugnar ¡por dignidad! porque me di cuenta que había participado en una simulación. Me da tristeza y expreso mi decepción por habernos tratado de esa forma, pues somos personas trabajadoras, que decidimos participar porque creíamos en un proceso honesto y porque creemos en la política cercana y transparente con la gente», señaló.

Encuestas, defendidas por AMLO y criticadas por Monreal

Las encuestas de Morena siempre han sido objeto de cuestionamientos, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido su principal defensor.

De cara a la selección de la candidatura presidencial, el senador Ricardo Monreal también se ha pronunciado por buscar otro mecanismo más allá de las encuestas para que Morena defina al aspirante del partido en 2024.

Monreal se ha pronunciado por elecciones primarias y foros por todo el país para dar a conocer las propuestas de los distintos precandidatos. Incluso, pidió, durante este proceso para seleccionar candidatos a las seis gubernaturas en disputa en 2022 que se dieran con transparencia.

Morena realizó el 22 de diciembre una sesión en la que de manera gradual fue dando a conocer a los dos punteros en las encuestas espejo. Un hombre y una mujer para cada entidad, sin embargo determinó que en los estados de Durango, Quintana Roo y Aguascalientes habría paridad de género.