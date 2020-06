Mario Villanueva merece plena libertad, no sólo el arraigo: Niza Puerto

CANCÚN, QUINTANA ROO.- La lucha no concluye con el arraigo domiciliario de Mario Villanueva Madrid, pues el objetivo es lograr la plena libertad del exgobernador quien, luego de 21 años, dejará la cárcel para regresar a Casa.

En entrevista exclusiva para el programa vía streaming live, “Nos Quedamos en Casa” que conducen José Ramírez, Amir Ibrahim y Carlos Calzado, la ex titular de la Unidad del Vocero del gobierno quintanarroense, Niza Puerto Paredes, habló del regreso a Chetumal del ex gobernador.

“Se abre una puerta para el ingeniero, ojalá que sigamos nosotros en la lucha porque yo creo que no es nada más de que se vaya a su casa, creo que el ingeniero merece su libertad total y tiene dos vías, una es el indulto y la otra es la libertad anticipada que también le corresponde”, introdujo la también periodista.

“Yo creo y espero que tenga mejores circunstancias más adelante, ahorita yo creo que es momento de paz para el ingeniero. Lo que más deseamos de todo corazón es que el ingeniero pueda estar en su casa porque ya se lo merece son muchos años de injusticia”, subrayó.

“Además me consta que el ingeniero tiene problemas de salud serios”, dijo la entrevistada, al tiempo de reflexionar sobre el cariño que los quintanarroenses le tienen.

Dijo que se siente muy feliz por el número de gentes “que se han subido”, a la campaña de felicitaciones, aún cuando muchos de ellos fueron sus propios detractores.

PRESO POLÍTICO, QUIÉN O QUIÉNES TRAICIONARON A MVM?

Los seguidores de “NQC” son una parte fundamental del programa y sus preguntas y comentarios lo nutren diariamente; en este sentido, una de las preguntas más registradas en esta edición fueron en el sentido de quiénes traicionaron al ingeniero Villanueva, a lo que Niza respondió:

“Hay cosas que el propio ingeniero, en algún momento tendrá que decirlas él, le corresponden a él; yo recuerdo que desde que el ingeniero era prófugo de la justicia, algunos funcionarios salían a decir, ‘es que yo no lo conocía’, ‘yo sólo trabajaba con él’, ‘yo solamente estuve con él’, y eso ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendía y salía como siempre he sido a decirle sus verdades” rememoró.

Explicó que lo anterior se debe a que, “siempre he sido muy frontal en las cosas y la verdad, en ese momento sí me molestaba que muchos salieran a decir, ‘yo sólo trabajé con él’, ahora entiendo su miedo porque no ha sido fácil por ejemplo a mí, me quitaron la visa para entrar a Estados Unidos y fui interrogada por la DEA, por el FBI”.

“Pero al final, cuando no tienes nada que temer, cuando no tienes nada con lo que te puedan dañar, pues debe tener uno la tranquilidad y la fortaleza porque a mí por ejemplo, me ofrecieron mucho dinero (habló después de varios millones de dólares), para ser testigo protegido en contra de Mario Villanueva y mi respuesta en ese momento y que la DEA debe tener guardado en video porque me estaban grabando en el Consulado Americano, yo les dije que en ese momento me dieran un balazo porque yo no podía decir lo que a mí no me constaba”, detalló.

Respecto de la decisión de la corte de llevarlo a su casa a concluir su sentencia, Niza Puerto puntualizó: “yo considero que hemos avanzado, un poco, porque lo que necesita el ingeniero es su libertad y la merece, ya es el único del caso, no hay nadie más; todo el brazo ejecutor, el otro brazo ejecutor, todos los brazos, fueron exonerados, el único que quedaba en prisión, era el ingeniero”.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

“Yo creo que aun faltan cosas por cumplir; las circunstancias que hoy marcan que se vaya a su casa, es también por el tema de que estaba en confinamiento en un hospital.

Recordemos que Mario Villanueva llegó hace dos años a Chetumal y estuvo en la cárcel de Chetumal, que fue trasladado a un hospital por motivos de salud, de una arritmia que presentaba en el corazón.

Que los doctores sugirieron que fuera trasladado en un hospital, de donde lo sacaron para regresarlo al penal y que de allí hoy estará saliendo para su casa”, detalló.

UN LIBRO EN PUERTA.

Mario Villanueva Madrid fue víctima de un complot político que lo convirtió en un auténtico preso político, pero las realidades respecto de cuáles fueron los motivos de sus detractores para llevarlo a la cárcel, no han sido aclarados debidamente, pues el último que falta por hablar, es el propio ex gobernador.

Ante la imposibilidad de manifestar lo que a su derecho corresponde, al ser tratado entre los peores criminales de este país al confinarlo en el Penal del Altiplano, antes “De Almoloya” en el Valle de Toluca, Mario Villanueva se ha dado a la tarea de escribir un libro, el cual, a decir de Niza Puerto, estará próximo a editarse.