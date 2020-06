Mario Villanueva Madrid: Muy Agradecido

CHETUMAL, QUINTANA ROO.- En entrevista exclusiva con los periodistas José Ramírez, Amir Ibrahim Mohamed y Carlos Calzado, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid ofreció la primera entrevista vía telefónica, luego de 19 años de reclusión y 21 de ausencia y el mensaje más destacado y reiterado fue: gracias.

“Yo, sinceramente no me esperaba todo este cariño, me emociona mucho, me emociona porque han pasado tantos años de mi gobierno, de que traté de hacer las cosas conforme a mis capacidades y lo mejor posible; que me metía en líos por el presidente (Ernesto Zedillo) que no quería que hiciera las cosas que estuve haciendo en bien del estado”, adelantó el ex gobernador al hablar de las muchas muestras de apoyo y simpatía que ha recibido a su regreso a Chetumal.