Mariana Carrasco, surfista quintanarroense propuesta para el Premio Nacional del Deporte

Mariana Carrasco Zanini, la atleta quintanarroense, ganadora del cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Surfing Stand Up Paddle, El Salvador 2019 fue propuesta por la Federación Mexicana de Surfing como candidata al Premio Nacional del Deporte 2020, en la categoría No Profesional.

“Gracias, Mariana, por la alegría que nos diste y el orgullo que nos das a los aficionados al deporte, esta nominación es un reconocimiento a tu entrega, competitividad y talento” plasmo la Federación en su Facebook al dar a conocer públicamente la noticia de la postulación de la quintanarroense tras su inolvidable actuación lograda del 24 de noviembre al 1 de diciembre del 2019, al convertirse en la sensación nacional de este nuevo deporte. “La nominación de Mariana Carrasco Zanini al Premio Nacional del Deporte, es motivo de orgullo para el deporte en Quintana Roo, sin duda la mejor muestra de la consolidación del talento de los atletas en sus distintas disciplinas. Estoy seguro que esta postulación será el detonante de este deporte acuático y un ejemplo para todos los jóvenes, para seguir haciendo del deporte un estilo de vida” indicó Jesús Antonio López Pinzón, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ). “Pellízquenme para ver si esto no es un sueño” indicó la cancunense atleta y madre de familia Mariana Carrasco Zanini al dar a conocer su sentimiento tras su nominación entre las mejores atletas de México. “Woooow es un grandísimo honor, me siento muy orgullosa de esta nominación; es la cereza del pastel a todo lo que hay detrás del esfuerzo diario, del sacrificio que hacemos todos los atletas por obtener un triunfo, en mí caso siempre impulsada y acompañada por la familia, que estoy segura me ven como el bicho raro siempre tengo su apoyo, son el motor que me impulsa día a día” dijo emocionada.

Mariana Carrasco Zanini, agradeció a su entrenador Luis Canseco, “es el autor intelectual de este triunfo, es quien me sacó de mi zona de confort, su trabajo y motivación me han enseñado a dar un extra cada día para llegar más lejos, gracias por enseñarme que los limites nos los ponemos nosotros, y claro que vamos ir por más aventuras” recalcó.

De igual forma agradeció a sus compañeros de remada, a la Federación Mexicana de Surfing, y a la Asociación de por apoyar el deporte y estar pendiente de los atletas, “en verdad es un honor esta nominación; gracias a todos los que han formado parte de este proceso, de esta forma de vida, con disciplina, trabajo duro, constancia y responsabilidad, los sueños se cumplen” advirtió.

La exitosa surfista del Stand Up Paddle nacional lanzó un mensaje a los atletas de Quintana Roo y de México, “jóvenes que importan las desmañanadas, si hacemos lo que nos gusta, que importa si cuidamos nuestra alimentación, no importa que los amigos nos dejen solos y se rían porque nos dormimos temprano y cuando salimos seamos el conductor designado; esta nominación que me tiene con la piel chinita es una motivación para seguir trabajando y deseo sea un ejemplo para demostrar que no importa la edad, ni las condiciones, lo importante es luchar por conseguir nuestras metas y nuestro sueños, cuídense y no se rindan”.

La decisión de los mejores atletas a nivel nacional se conocerá después del 22 de octubre, pues en esa fecha se hará el sorteo de jurados y su posterior instalación para dar a conocer el veredicto y sus designaciones de los mejores atletas de México para el 2020.