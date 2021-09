Marca sana distancia Gustavo Miranda de su madre, en el escándalo del “Cártel del despojo”

Gustavo Miranda, diputado del PVEM señalado como integrante del Cártel del Despojo en Cancún, acusó que es su madre Érika Luz García Deister, quien tiene las denuncias, y no él.

En entrevista con Adela Micha, el legislador Verde se deslindó de su madre en la trama del despojo de departamentos de lujo en Cancún en la que está involucrado, y admitió que ella es la denunciada ante la justicia, y no él.

“Tendrá ella sus denuncias, ella; yo no tengo ahí nada”, aseveró enfático Miranda.

Tras señalar la riqueza y los negocios que hace sí madre con la venta de paquetes vacacionales, el legislador dijo que su mamá ha llegado a vender 35 millones de dólares al año con este negocio.

“Mi mamá tiene una empresa que genera muchos paquetes vacacionales a Cancún, ha vendido 30, 35 millones de dólares en un año, es una empresa que genera buena economía”, admitió.

Acto seguido, el diputado, señalado como operador del Cártel del Despojo, decidió deslindarse de su madre, admitiendo que sobre ella sí pesan denuncias al respecto.

“Tiene propiedades, tiene sociedades en hoteles, entonces pues como muchas empresas, tendrá ella sus denuncias, ella; yo no tengo ahí nada”, señaló Gustavo Miranda.

Además, Miranda acusó a la Fiscalía Anticorrupción de estarse extralimitando en sus funciones por las denuncias contra el cartel del despojo.

“La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo me abre a mi una carpeta de investigación, cuando yo no soy ni legalmente implicado en nada de eso”, se deslindó.

Sin embargo reconoció que él está defendiéndose de la denuncia de la Fiscalía, que calificó como una “broma”, e insistió que sí madre está enfrentando las querellas en las que está implicada.

“Lo estamos peleando por la vía legal, yo en la Fiscalía Anticorrupción que es un tema de broma lo que están haciendo, y ella lo suyo por esa parte”, admitió.

El legislador se dijo víctima, señalando veladamente al gobierno federal, al que acusó de estar judicializando expedientes en todo el país a los opositores, a pesar de que el partido al que pertenece, el Partido Verde Ecologista de México, es actualmente aliado de Morena.