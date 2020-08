Mara Lezama tendrá que responder por su enriquecimiento inexplicable

Por Carlos Calzado – 31 agosto, 2020

CANCÚN, QUINTANA ROO.- “No se monten en el caballo, ahora todos ya conocen el tema y ya todos quieren montarse, quieren ser redentores, quieren ser los héroes de la película”, espetó Rafael Rodríguez López a quienes consideró “oportunistas” y con dedicatoria especial a la diputada Reyna Durán Ovando.

Rafael Rodríguez López, dirigente del Movimiento de Seguridad y Justicia A.C Monseju, es uno de los denunciantes de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y estuvo como invitado en entrevista en “Nos Quedamos en Casa” que conducen los periodistas José Ramírez, Carlos Calzado y Amir Ibrahim.

El activista explicó que la denuncia se hizo por la presunción de los hechos probablemente constitutivos de delitos, específicamente, operación con recursos de procedencia ilícita. Esta denuncia se presentó recientemente ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE

¿Por qué motivos se hizo la denuncia?

“Ahora vemos un incremento de riqueza de la presidenta municipal en tan poco tiempo, dos años, que la han llevado a tener carros de lujo, edificios en el residencial de la Bonampak, propiedades en la Yaxchilán, así como otros terrenos”, explicó Rafael.

Mientras mostraba los documentos, explicó; “aquí tenemos algunas pruebas que presentamos a la UIF; copias de las facturas de los vehículos comprados en la agencia Mercedes Benz pagados de contado”, narró.

Fustigó también la actitud del titular de la UIF; “una inconformidad que tenemos también como organización civil, es que Santiago Nieto sale a decir que no tenía ninguna denuncia, que no había ninguna investigación, a lo mejor no había (inaudible), porque a lo mejor sus empleados de esa institución a su cargo, no le pusieron en la mesa la denuncia, pero aquí está el acuse de recibo”, dijo.

OPORTUNISTAS E INCONGRUENTES

El activista social, también criticó a quienes guardaron silencio cómplice y a quienes pretenden “montarse” en el tema para auto-promocionarse. “Le mando un saludo al diputado a Chucho Pool, hace meses, él mismo dijo que había que denunciar a Mara Lezama, yo le pregunto a él, ¿por qué no lo hizo?; él ya era cómplice desde hace tiempo, por saber y no denunciar”. “Hoy, también le mando un saludo a la diputada Reyna Duran de la Junta coordinadora política, que no se monten en el caballo, ahora todos ya conocen el tema y ahora ya todos quieren montarse, quieren ser redentores, quieren ser los héroes de la película”, sentenció. Aclaró que, “nosotros no estamos siendo héroes, posiblemente junto con los otros compañeros estemos corriendo un riesgo, pero, de llegarle a pasar algo a un servidor, o a cualquiera de los demandantes, ya sabemos de quien es la responsabilidad, Hermelinda Mara Lezama y su familia”. Sobre la portada de un medio local en donde se lee: “Chamaqueó Mara a titular de la UIF”, el abogado comentó: “Sí, eso lo promoví porque pues me indignó el mensaje que sacó Santiago Nieto, por eso lo promoví y porque realmente lo chamaquearon, porque la denuncia sí está en la UIF y entonces pues si él no quiere hacer su trabajo y si Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República no va a solapar a nadie, pues ahí le envío un mensajito, que le jale las orejas a Santiago Nieto que se ponga a hacer su trabajo porque no puede ser que una denuncia de esta magnitud, no tenga conocimiento”. ¿Le han contactado del equipo de la presidenta o algún funcionario? “Actualmente me contactó la Siedo donde me indica que ya el día 26 le dio entrada a la investigación, aquí está el documento; me contactó para la ratificación, ya se ratificó la denuncia ante la Siedo, ya nos contactó la Siedo”. ¿Cuáles son las pruebas con que cuentan? “Las pruebas de las copias de la compra de los vehículos; la documentación del notario público número 30 de la compra de los predios de Puerto Cancún y las construcciones que se están haciendo cerca de la gasolinera de la Huayacán, las propiedades de la Yaxchilán”. “Los nombres de los participantes en las licitaciones de la compra de los predios a nombre del hijo y del marido de la presidenta, así como la copia de las facturas de los vehículos comprados en la Mercedes Benz; toda esa documentación por medio de nuestra asociación es la que presentamos ante la Siedo y la UIF”. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? “Más o menos un aproximado de 70 millones de pesos; necesitamos que se haga la investigación y en la ratificación ante la UIF y la Siedo, en la audiencia ya tendríamos que llevar más o menos un planteamiento de la cantidad”. “Es una opulencia en la que se vive y más en estos tiempos de pandemia, la gente no tiene comida”. Estaba escuchando el otro día que en medios de comunicación se le cuestionaba que dónde están los 35 millones de pesos destinados para apoyo a la población”.

“No hay apoyos a la población, no hay nada, pero sí hay una opulencia en sus bienes y su familia; no puede haber familias con tanta necesidad y una familia que se está enriqueciendo, posiblemente ilícitamente a costa del erario público”.