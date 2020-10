Manifiesta Eva Rocha su indignación por violación a derechos de niñas y niños

Tulum.- La Fracción XVII “Derecho a la Intimidad” del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que las “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales”.

En la misma Fracción se agrega que las y los niños no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; “tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquéllos que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”.

En ese contexto, Eva Rocha Geded, regidora en el Ayuntamiento de Tulum, expuso ante el Cabildo su desacuerdo y denuncia por la publicación de la imagen de su menor hija y otro niño, en una nota que calificó como un ataque político, donde las imágenes de los niños no tenían nada que ver.

“Externo mi profunda indignación ante tales hechos y rechazo cualquier tipo de violencia contra menores. Como regidora me siento muy agradecida por el apoyo recibido del Presidente Municipal Víctor Mas y mis compañeros regidores, para no dejar el asunto en veremos, gracias por sus palabras”, declaró la Consejal.

Reconoció que para ella ser un servidor público implica mucha responsabilidad y sensibilidad, pero en este Ayuntamiento trabajan como equipo y no se permitirá abusos ni violencia política; “como mamá me pongo en la piel de todas las mamás del municipio haciendo empatía y externando que no debemos permitir atropellos de este tipo donde se involucre y ponga en riesgo integridad y privacidad de nuestros niños”.

Hizo un llamado a los derechos humanos del Estado para que se respete la vida privada de los niños y niñas de Tulum, que cese la violencia política contra las mujeres; además de solicitar que no se utilicen imágenes de los menores para ataques políticos; “no a la violencia hacia menores”, concluyó.