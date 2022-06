Mala señal para Morena, excluirme del ‘Pacto de Toluca’: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, calificó como «mala señal» que no haya sido considerado por los líderes del partido para participar en el desayuno previo al evento de Toluca, Estado de México, con miras a los preparativos de las elecciones de 2023 y 2024.

«Era practicar la exclusión y me parece una mala señal para Morena y para todos porque todos hablan de unidad, pero no existe la unidad (…) es el club de corcholatas del ciudadano…pero pues está bien, no me ofendo por eso», expuso.