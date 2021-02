Madre del Morro García culpó al Presidente de Godoy Cruz por la muerte de su hijo

Claudia Correa, madre de Santiago García, quien se quitó la vida el pasado fin de semana, culpó al Presidente de Godoy Cruz por el fallecimiento del ‘Morro’, pues asegura que solo lo veían como un negocio.

“Mi hijo se murió por un negocio, eso era para él, su negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, mencionó en conferencia de prensa.

De igual forma, la madre del exdelantero reveló que intentó buscar al dirigente para pedirle explicaciones y ayuda con el cuerpo, pero nunca recibió respuesta.

“Tenía 40 minutos que me enteré de la muerte de mi hijo y le escribí a Mansur. Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo”, agregó.