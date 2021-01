Lupin: Netflix confirma el estreno de la segunda parte para mitad de año

Desde su estreno el 8 de enero, Lupin se convirtió en las primeras semanas del 2021 en una de las nuevas sensaciones de Netflix y su impacto en la plataforma del gigante del streaming fue tal que ya se dio a conocer que tendrá una segunda parte.

Con solo cinco episodios, este show ideado por George Kay (Killing Eve) y François Uzan (Family Business) y basado en la creación del novelista francés Maurice Leblanc, logró hacerse con una gran cantidad de aficionados y, obviamente, de reproducciones, generando así buenos números que empujaron a la compañía de Los Gatos (California), a apostar por una nueva entrega.

Según informó Deadline, la tira encabezada por Omar Sy en el papel de Assane Diop regresará con la segunda parte de su primera temporada a mitad del 2021 (durante el verano de aquellas latitudes). Al igual que la primera parte ya disponible en Netflix -que finaliza con gran suspenso y todo listo para continuar la historia-, la nueva tanda de episodios serán cinco y estarán dirigidos por Ludovic Bernard (The Climb) y Hugo Gélin (Love at Second Sight).

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Desde su estreno el 8 de enero, Lupin se convirtió en las primeras semanas del 2021 en una de las nuevas sensaciones de Netflix y su impacto en la plataforma del gigante del streaming fue tal que ya se dio a conocer que tendrá una segunda parte.

Con solo cinco episodios, este show ideado por George Kay (Killing Eve) y François Uzan (Family Business) y basado en la creación del novelista francés Maurice Leblanc, logró hacerse con una gran cantidad de aficionados y, obviamente, de reproducciones, generando así buenos números que empujaron a la compañía de Los Gatos (California), a apostar por una nueva entrega.

Según informó Deadline, la tira encabezada por Omar Sy en el papel de Assane Diop regresará con la segunda parte de su primera temporada a mitad del 2021 (durante el verano de aquellas latitudes). Al igual que la primera parte ya disponible en Netflix -que finaliza con gran suspenso y todo listo para continuar la historia-, la nueva tanda de episodios serán cinco y estarán dirigidos por Ludovic Bernard (The Climb) y Hugo Gélin (Love at Second Sight).

” alt=”” aria-hidden=”true” /> Omar Sy en Lupin – Foto: Netflix

Lupin es una adaptación contemporánea de las novelas escritas por el ya mencionado LeBlanc, quien creó al personaje en 1905 y cuyos libros han servido como inspiración para docenas de series de televisión y películas a lo largo de los años.

Ambientada en París, y haciendo un uso hábil de las ubicaciones de la ciudad, la primera parte de la temporada uno de Lupin, titulada Dans L’Ombre D’Arsène (A la sombra de Arsène), presenta al Diop personificado por Sy, cuya vida cambió de adolescente cuando su padre murió tras ser acusado de un robo que no cometió. Ahora, el protagonista quiere vengar a su padre y burlar a casi todos en el camino.