LordDeudor: David Faitelson apostó su casa, perdió, y no quiere pagar

El comentarista deportivo David Faitelson se encuentra en el ojo del huracán, pues hace unos días hizo una apuesta en contra del América en la que puso en juego su casa y su cabellera en redes sociales, perdió, y ahora dice que no le debe nada a nadie. Por ello en redes sociales ya lo llaman #LordDeudor.

Todo esto comenzó por el encuentro de la Jornada 7 del torneo Guardianes 2021 entre el club América y el Atlas que terminó en 2-0 a favor de las Águilas; sin embargo, los de Coapa no inscribieron a Federico Viñas como parte de la alineación, pero él estuvo presente en el Estadio Jalisco haciendo un calentamiento previo e incluso estuvo en el banquillo de suplentes.

Al finalizar el partido, Diego Cocca, director técnico del Atlas, dijo que ellos pelearían por esos tres puntos, pues sus rivales faltaron al reglamento y por ello acudirían a la Comisión Disciplinaria.

Por medio de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que abrirían un procedimiento con base en los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones para determinar el resultado del encuentro.

Tras ello, David Faitelson comenzó a usar sus redes sociales para manifestar que estaba a favor de que se aplicara el reglamento, pero mostraba su incredulidad de que se hiciera valer, pues el afectado sería el América.

Por ello, el 21 de febrero lanzó la apuesta, “1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América. Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi…Mejor me callo”

Y al siguiente día siguió pidiendo que se aplicara el reglamento, “Venga, Yon de Luisa, vamos, atrévete. Pasarías a la historia como el primer presidente de la Federación Mexicana de Futbol que le quita puntos al América en la mesa y tú, bien sabes, que eso vale más que 3 puntos”.

Finalmente, este 22 de febrero, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX informó que el América perdía los tres puntos por infringir el reglamento, e inmediatamente todos los focos apuntaron hacia David Faitelson, para exigirle que pagara su apuesta.

Entre quienes se lo pidieron están el mismo José Ramón Fernández, su compañero en ESPN, quien el escribió, “Espero verte hoy en Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta”.

También el actor David Zepeda le pidió que cumpliera, “Un periodista profesional y cumplidor con su trabajo, así mismo espero que cumplas con tu palabra de las apuestas y sino #LordDeudor”.

El conductor Jorge Van Rankin, igualmente cuestionó al comentarista, pues le pidió que cumpliera con su palabra, y fue ahí cuando Faitelson dijo que no cumpliría, pues le respondió, “Jorge, Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso”, y luego dijo que se raparía, pero involucró a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, “Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga Cuauhtémoc Blanco y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?”.

Esas excusas hicieron que se hiciera tendencia el hashtag #LordDeudor y le llovieron cientos de memes al comentarista.

Finalmente, David Faitelson compartió un mensaje donde menciona que no pagará la apuesta, pues solo usó una “licencia poética”, “No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de ‘licencia poética’ para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie”.