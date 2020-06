López Obrador sobre las Afores: “Si no hacemos algo, van a tener un problema gravísimo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a tocar el tema de las Afores y aseguró que si no se hace algo en su sexenio, los pensionados tendrán un conflicto a futuro.

Y es que hace un par de días, el mandatario mexicano propuso una reforma para revertir el modelo del sistema de pensiones actual, pues de lo contrario, los pensionados presentarán un problema entre el 2024 y 2025.

Durante su conferencia “mañanera” desde Palacio Nacional, AMLO explicó que lo que busca es ayudar a resolver un problema que se originó desde el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, quien tomó las riendas del país de 1994-2000.

Según AMLO, se fueron guardando los ahorros en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), para que los pensionados pudieran cobrar al jubilarse; sin embargo, nos se contempló que iban a ir perdiendo los trabajadores, en vez de ganar.

El mandatario explicó que lo que busca es ayudar a resolver un problema que se originó desde el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo. (Foto: tomada de video)

“Sino hay una reforma a esa ley. Sino hay un acuerdo buscando la participación de todos: trabajadores, empresarios, el Gobierno. Sino hacemos nada van a recibir, ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde”, reiteró.

Aseguró que su Gobierno no puede evitar el asunto y buscará enfrentarlo, ya que de no hacerlo, se convertirá en un contratiempo en los próximos sexenios. “Problema que se soslaya estalla”.

El mandatario mexicano explicó que lo que quiere es sólo realizar algunas modificaciones en el tema de las Afores.

“Hay que corregir, pero no imponiendo nada. Yo no dije en la campaña que íbamos a quitar los Afores. No dije en la campaña que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles. No engañé y no voy a engañar a nadie.

López Obrador reiteró que la reforma que ya prepara en cuanto al tema de pensiones, no es para crear miedo, es para corregir sin imponer nada y con el objetivo de que los empleados reciban los recursos que les corresponde en tiempos futuros.

“No lo entendieron así, algunos medios y manejaron, que íbamos a cambiar las reglas y que viene una reforma que va a afectar a las administradoras de estos fondos. No es así, no es para meter miedo ni crear incertidumbre”, explicó.

Según AMLO, el sistema de pensiones se realizó sin analizar consucuencias. (Foto: Cuartoscuro)

Reiteró que su iniciativa está encaminada a resolver. “Tenemos que corregir ese error de estos irresponsables. Técnicos que se creían científicos”.

El pasado 10 de junio, López Obrador informó que antes de que deje la silla presidencial, planteará la posibilidad de realizar cambios en el esquema de pensiones.

“Todas las reformas que hicieron a la Constitución o la mayor parte de la mayoría de las reformas que hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal fue para afectar. Esto que estás hablando, de la disminución del pago por despidos a trabajadores, pues es una muestra, pero así muchas otras cosas”, señaló.

Según el mandatario, el modelo actual de pensiones se desarrolló sin analizar las consecuencias.

“La misma decisión de entregar las pensiones a las administradoras, a las Afores, el que ya para el 2024, 2025 van a empezar a jubilarse trabajadores y si no hay una reforma, si no intervenimos, van a recibir la mitad de su salario, porque fue realmente antipopular todo lo que hicieron, copiaron modelos, en el marco de la política económica neoliberal, contrarios a los trabajadores y a pueblo en general”.