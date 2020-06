“Llevo así 30 años”: el austero patrimonio de López Obrador sin bienes, tarjetas de crédito, ni cuentas bancarias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en los siguientes días presentará su declaración patrimonial y de intereses, pero adelantó que no ha adquirido ninguna propiedad y que el dinero que gana por su cargo, lo administra su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müeller.

“Acerca de mi declaración de bienes, pues la voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz.

Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido, tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto, pero acerca de bienes no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca”, señaló López Obrador.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Durante su conferencia matutina el mandatario respondió a la pregunta sobre la fecha en que presentaría sus declaraciones y que de acuerdo a las fechas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se vence el 31 de julio y la deberán de presentar un millón 600 mil servidores públicos.

“Sobre los bienes, no tengo nada que me pertenezca. La casa de Palenque ya la entregue a mis hijos bajo un procedimiento legal donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo”, añadió López Obrador.

López Obrador hizo pública su declaración patrimonial el 4 de enero de 2019, luego de poco más de un mes de haber asumido la presidencia. En dicha declaración señaló un ingreso mensual neto de 108 mil 744 pesos, que corresponde al salario que recibe como presidente de la República.

(Foto: Especial)

También declaró no tener inmuebles ni automóviles a su nombre.

“Ya la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos, claro que mediante un procedimiento legal en donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo, cuando yo pase a mejor vida, entonces sí van a disponer”, explicó el mandatario mexicano sobre una propiedad en el estado de Chiapas, que le fue heredada.

En el documento también declaró no tener ningún tipo de adeudo y contar solo con una cuenta bancaria, con un saldo de 207 mil 26 pesos. Además de una cuenta de afore de PensionISSSTE con un saldo de 239 mil 42 pesos.

(Foto: Cortesía Presidencia)

El mandatario ha dicho anteriormente que la casa que habitaba al sur de la Ciudad de México, ya que a mediados del año pasado se mudó, durante los seis años de su gobierno, a un departamento dentro del Palacio Nacional; está nombre de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller al igual que los automóviles que utilizan.

Respecto a los bienes que posee su esposa, declaró que ella cuenta con tres cuentas bancarias, en distintos bancos. Una con saldo de 50 mil pesos; otra con 5 mil pesos, y otra con un millón 400 mil pesos.

Gutiérrez Müller aparece como la propietaria de dos terrenos en Puebla con valores de 74 mil 846 pesos y 842 mil 891 pesos; además de un departamento, en aquel mismo estado, de un millón 625 mil pesos, y una casa en Ciudad de México con un valor de 2 millones 700 mil pesos.

Foto: Presidencia

Uno de los terrenos fue comprado a crédito y el otro al contado, en tanto que la casa y el departamento fueron adquiridos a crédito.

Sobre la quinta que posee en Palenque, Chiapas, el mandatario comentó que ya está escriturada a nombre de sus cuatro hijos y que él solo tiene derecho al usufructo hasta que deje de existir. El valor de esta quinta no está especificado en la declaración.

“Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero. Desde luego, respeto a todos y respeto a los que tienen dinero, porque no todo el que tiene es malvado y hay quienes tienen dinero y lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto, nada más que yo tengo esa manera de pensar de siempre, creo que se puede vivir con lo indispensable y así he sido y así voy a seguir siendo.”, concluyó el presidente López Obrador.