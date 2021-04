Llegó a México embarque con 487 mil 500 dosis de la vacuna Pfizer

El canciller Marcelo Ebrard informó la tarde de este lunes sobre el arribo a México de un embarque con 487 mil 500 dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19.

De acuerdo con la información que el secretario de Relaciones Exteriores compartió en su cuenta de Twitter, para esta semana se espera la llegada de otros dos embarques, con lo que en total, durante estos días el país recibirá un millón 302 mil 600 dosis.

El canciller suele informar constantemente sobre la llegada de nuevas dosis que permitirán al país seguir adelante con el calendario de vacunación.

Apenas el pasado 2 de abril el funcionario mexicano dio a conocer el número total de las vacunas que ha llegado hasta ahora al país, así como los laboratorios encargadas de producirlas.

Hasta ahora México ha recibido más de 14 millones de vacunas de diversos laboratorios (TW: @GobiernoMX)

“Al día de hoy México alcanza catorce millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos veinte dosis de vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Cansino y Sputnik V”, indicó.

Avance de la vacunación en México

Si bien se han recibido ya más de 14 millones de vacunas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó que en la capital se han inmunizado con la primera dosis a un millón 245 mil 809 adultos mayores de las 16 alcaldías, y de ese total, sólo 173 mil 777 residentes de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco han completado el esquema de dos aplicaciones.

A nivel nacional, en México se han vacunados 6 millones 684 mil 255 adultos mayores con al menos una dosis del antígeno, mientras que 432 mil ya completaron el esquema para concluir con su proceso de inmunidad. En cuanto al personal educativo de Campeche, 17 mil 626 docentes ya están protegidos y 5 mil 308 aún esperan su segunda dosis.

En su conferencia matutina de este lunes, después de una pausa por Semana Santa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que a finales de abril toda la población mayor de 60 años habrá recibido, cuando menos, la primera dosis del antídoto.

La vacunación sigue avanzando en el país

“Este mes quedan vacunados todos los adultos mayores, aún con una dosis. Eso me da tranquilidad porque es la población mas vulnerable (…) nos va a ayudar porque si se presenta una nueva cepa u ola de contagios nos agarre ya con los adultos mayores vacunados.”, dijo.

Su vacuna

En el mismo encuentro con medios, el presidente aseguró que le han comentado que no es indispensable que se vacune, pero lo hará esta semana, aunque de manera privada.

“Al principio me habían dicho dos (médicos) de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros: los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio. Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable que me vacune. (…) Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo: ‘no porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta. Puede esperar’. Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie.”, mencionó.