Líderes y delegados de la Ribera del Río Hondo reciben a Nivardo Mena

Othón P. Blanco.- Al constatar el trabajo que han realizado los “Amigos con Nivardo Mena”, líderes naturales y algunos delegados de la zona conocida como la Ribera del Río Hondo invitaron al ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva para mostrar el agradecimiento por apoyos recibidos, pero sobre todo para ponerse a disposición de cualquier movimiento altruista que se requiera en el Estado.

Fue en la comunidad de “Javier Rojo Gómez” donde se trataron temas álgidos en el Estado, pero sobre todo en la zona sur de Quintana Roo, como lo son las familias vulnerables en tiempos de Pandemia y la inseguridad; pero también los servicios básicos municipales no llegan de una forma óptima, pese a que en la zona cañera de Othón P. Blanco es donde se realiza la principal actividad económica del municipio.

“Nosotros siempre hemos tratado de ayudar al prójimo, en mi familia fuimos criados con una ideología en la que no podemos hacer caso omiso a los problemas de la sociedad; cuando más fuerte estuvo la Pandemia y las familias no tenían el sustento digno, apoyamos a través de nuestros amigos, pero sobre todo lo hicimos de corazón y es por ello que hoy me invitan a esta reunión”, detalló Nivardo Mena.

Con estas acciones en mente, es como “Amigos con Nivardo Mena” continúan su labor de apoyar a las familias más necesitadas, y no solo a ellos, sino también a todo aquel que llega con una solicitud, sea de medicamentos, de sillas de rueda o hasta de despensas.