Levanta la mano Nivardo Mena por la candidatura a la gubernatura en Quintana Roo

Chetumal.- No he tramitado ningún amparo porque no tengo nada que ocultar, dijo el expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva al expresar que terminó su administración sin señalamientos y que ahora vienen nuevos proyectos para Quintana Roo.

Dijo que conoce Quintana Roo y sus comunidades, sus necesidades, pero es importante trabajar en equipo; y eligió la zona sur para informar sobre su deseo de aspirar a una candidatura a la gubernatura para el 2022.

En rueda de prensa realizada en esta ciudad, enfatizó que ahora milita en el Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo no cerró la puerta a otros institutos políticos, pues hay que ir donde te abran las puertas, “el romper la barrera de los partidos, permitirá buscar el equilibro entre la zona norte y la zona sur”.

Ahí, Nivardo Mena fue cuestionado sobre cuál es su capital político, donde respondió que las condiciones para el cambio están dadas y cuenta con la simpatía de las y los quintanarroenses, al menos eso es lo que le han manifestado en las redes sociales, pero principalmente donde llega a las diferentes comunidades, porque llega para revolucionar, para hacer las cosas diferentes.

En cuanto a la revocación de mandato, si a los diputados no les dio tiempo para terminar el proceso, tampoco a él le dio tiempo concluir con los términos; pero aclaró que todo fue por no realizar unas sesiones de cabildo, donde dijo que no se trata de desvío de dinero, de corrupción, de nepotismo, eso es lo más importante.

“No me preocupa, porque (el juicio político) está encaminado a un asunto político, a un interés demasiado excesivo porque saben que alguien les pisa los talones. El asunto de enterrar o no enterrar la basura, 75 toneladas, lo que hicimos fue algo extraordinario, porque detractores nos señalan, nos acusan en la Mañanera, a las dos horas la Marina hizo hoyancos, nos dijeron que nos deberían de felicitar”. Explicó.

Agregó que lograron limpiar el centro de transferencia de Holbox con la Termovalorización, aunque la insensibilidad de un gobierno mandó a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurar el sito, la obra de limpieza ahí está.

En cuanto a la zona maya, Nivardo Mena respondió que siempre ha sido usado por los políticos, pero primero deberían hacer y luego decir; consideró a los mayas parte de la familia, son parte del mestizaje, pues el furto del trabajo puede comercializarse, es importante que también participen del desarrollo que tiene el Estado.

Al contestar las preguntas en cuanto a cómo dejó Lázaro Cárdenas, Mena Villanueva explicó que el Municipio tiene necesidades y debe hacer uso de las herramientas que tiene a la mano, como otorgar los permisos de Desarrollo, que deben tener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que otorga la federación, así que la Profepa es el filtro para que realice los desarrollos.

Así mismo, dijo que no está peleado con el PRD, sino que por cuestiones de

“Soy amigo de los priístas, de los perredistas, de los panistas, aún de los Morenos, porque gané en 2018 bajo ese siglado con el Partido del trabajo (PT). Afirmar que va mujer, todavía no puede decirse”.

Lo importante es que el Desarrollo de Quintana Roo sea parejo, para que la calidad de vida sea para todos, donde puede llevarse a cabo el cambio, porque en Lázaro Cárdenas trabajó con los recursos que tenía a la mano, sin embargo, hicieron más allá de las posibilidades, principalmente con las necesidades básicas de la población.

“Somos gente sensible, podemos darnos cuenta de las necesidades de nuestra gente. Para mí no hay norte ni sur, hay que saber administrar los ingresos dentro y fuera del presupuesto, lo que permitirá ayudar a las comunidades en todos los sentidos”, enfatizó.

Concluyó al decir que este es el inicio del nuevo proyecto al que todos están invitados, además de expresar que urge acortar la brecha de la desigualdad entre el norte y el sur; porque no es ético utilizar a las personas y luego no cumplirles.