Le cumplí a mi pueblo, con empeño, dedicación, sobre todo con amor: Nivardo Mena

Kantunilkín.- Hoy se llevó a cabo la VI Sesión Pública y Solemne del Ayuntamiento Lázaro Cárdenas, donde el presidente municipal, Nivardo Mena Villanueva rindió su Tercer y último de Gobierno, ante los representantes de los tres Poderes del Estado de Quintana Roo.

En la sesión, el Secretario General, Salvador Rosa Vargas dio a conocer a los miembros del Cabildo y a los presentes el orden del día, donde Josué Nivardo Mena Villanueva informará sobre el estado que guarda la hacienda Pública en Lázaro Cárdenas.

El representante del Gobernador Carlos Joaquín González fue Rafael Del Pozo Dergal, de la Secretaría de la Contraloría; del Poder Legislativo estuvo a cargo de Aurora Pecha Cauich y del Poder Judicial no llegó. También estuvieron presentes el presidente electo, Emir Bellos Tun; el diputado Julio Montenegro; los expresidentes Secundino Can Huicab, Arcenio Balan, Olegario Tah Balam; el presidente del PAN en Quintana Roo, Faustino Huicab Alcocer; el diputado constituyente de la Ciudad de México, Jorge Arrechiga Ávila; Ismael Loría Mena, Érika Hernández y la presidente del Partido Encuentro Social, Bárbara.

Ahí, Mena Villanueva hizo entrega física del Tercer Informe de Gobierno Municipal a los representantes de los Poderes del Estado y a cada uno de los Regidores que conforman el Cabildo; dicho informe contiene los actos realizados durante un año de ejercicio público.

MENSAJE DE NIVARDO MENA

Ya en su mensaje a la ciudadanía, el presidente municipal Josué Nivardo Mena Villanueva agradeció la presencia de todos y en especial el apoyo recibido por su compañera de vida Marisol Escalante, además de sus hijos, madre y familiares.

Este tercer informe da cuenta de los recursos públicos, me entregué con responsabilidad a la vocación de servir al pueblo lazarocardense, pues prevaleció la paz, el orden y la disciplina. Con seguridad digo que he cumplido una etapa más de mi vida con las manos limpias.

Habló sobre los temas de Salud para apoyar a los más necesitados con operaciones y medicamentos; así como el trabajo realizado durante la Pandemia que afectó al mundo, fue un reto, pero Lázaro Cárdenas pudo salir con la adquisición de insumos para quienes lo necesitaban. Rehabilitaron la clínica de “San Cosme” con consultas y medicamentos gratuitos; fortalecieron las brigadas alimentarias para las comunidades más vulnerables, “nadie se quedó sin una mano solidaria cuando más lo necesitaron”; así mismo realizaron la adecuación al Hospital General de Kantunilkín.

En cuanto a las Finanzas tomaron las mejores herramientas para administrar correctamente los recursos, a pesar de los recortes de la Federación. Lograron avances en la rendición de cuentas ante los órganos de Control del Estado y del Congreso; “en esta administración no contratamos ninguna clase de asesores, mi reconocimiento a los profesionales de Lázaro Cárdenas”. También liquidaron los 3 millones 416 mil pesos de deuda pública.

Las Obras Públicas realizadas van desde pie de casa, piso firme, calles de doble riego, bacheo, pisos firmes, cuartos para baño, construcción de pozos, techos de vivienda, entre otros. 254 acciones de vivienda fueron realizadas en este periodo.

En Educación fueron beneficiados planteles con la construcción de domos en escuelas de la cabecera municipal; así como la construcción de cuatro minidomos en el mismo número de comunidades.

La Infraestructura Urbana llevaron a cabo un programa de bacheo, así como la de Kantunilkín-Chiquilá; rehabilitación de calles en cinco poblaciones, pese a que el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) no fue el esperado.

SEGURIDAD PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL

Siendo uno de los municipios más seguros del Estado, lograron adquirir unidades para patrullajes turísticos en Holbox; hubo cercanía con los comerciantes con “negocio seguro”; apoyo a las mujeres para erradicar la violencia y agradeció al gobernador Carlos Manuel Joaquín González por el apoyo recibido en materia de seguridad pública; así como a la corporación policiaca, de Bomberos y de Protección Civil.

El Turismo avanzó en todos los sentidos, una de ellas fue la limpieza del Centro de Transferencia de la Isla de Holbox y lamentó las contraposiciones de los adversarios que con la desacreditación quisieron dañar el trabajo realizado. En el rescate fueron incluidos todos los sectores que pertenecen al turismo.

El DIF Municipal a cargo de Marisol Escalante mostró empatía con los ciudadanos, no bajó la guardia en los programas que realizaron en la Procuraduría de la Defensa del Menor, Trabajo Social y atención Psicológica, pudieron llegar a los hogares más necesitados, con el apoyo de la señora Gabriela Rejón de Joaquín. Así mismo se atendió a todas las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes.

Concluyo este periodo donde cada uno hemos logrado lo humanamente posible, pues la Pandemia vino a afectar el desarrollo en el Deporte, la Cultura y los usos y costumbres de las comunidades, pero aún así, pudieron avanzar en todas estas materias.

“La cultura tiene que seguir, pues es lo que le d forma y esencia a los habitantes de este municipio”, destacó Nivardo Mena Villanueva.

Dijo que el ayuntamiento quedará en buenas manos, pues se pusieron las bases para continuar en el camino confiable, con nuevos paradigmas donde a todos les ha beneficiado.

Lamentó que por causa de la Pandemia y la falta de recursos, muchas cosas no pudieron realizarse, como el Mercado Público que ya estaba el proyecto, pero no el dinero para hacerlo.

“Concluyo una etapa más, dando lo mejor de mi tiempo y capacidad, de transparencia; las huellas que dejo están incluidos los hechos de mi familia, de mis colaboradores y de los que aman a Lázaro Cárdenas; sí se pudo gobernar con verdad, transparencia, vocación y amor para dejar huella de corazón a corazón”, enfatizó.

Agradeció a Lázaro Cárdenas la oportunidad que le dio de gobernar y recomendó que continúen sumando esfuerzos para el bien de la población, porque “juntos saldremos adelante”.

La Sesión Solemne concluyó a las 12:10 horas del día y el Presidente Municipal agradeció a todos por su asistencia.