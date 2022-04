Las y los quintanarroenses ya no deben tener miedo: Nivardo Mena

Playa del Carmen.- “No vamos a negar que tenemos un gran problema en materia de seguridad, que afecta en su conjunto a la sociedad quintanarroense. Tres muertos diarios en promedio solo en Cancún”, declaró hoy en entrevista el candidato del Movimiento Auténtico Social (MAS), Josué Nivardo Mena Villanueva.

Invitado por al programa de radio conducido por la periodista Silvia Reyes y Daniel Pacheco, en Lokura FM de Playa del Carmen, el candidato a Gobernador explicó que ningún quintanarroense o visitante a este destino turístico debe vivir en su casa o negocio con miedo; basta ya de dejar crecer la inseguridad solo por el simple hecho de la corrupción y la falta de voluntad política de los gobernantes.

Agregó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNSP), en 2021 se registraron 15 mil 692 robos en Quintana Roo, de los cuales, 2 mil 124 fueron a comercio, los empresarios no saben qué hacer ante una extorsión, por eso es urgente apoyar al comercio para que sus cámaras estén conectadas al C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad) y donde no tengan, financiarlas por parte del gobierno.

“Mi compromiso es con las quintanarroenses, por ello, como medida de protección ante la preocupante cifra de feminicidios, acoso sexual y violaciones, y como parte de un plan progresivo de seguridad, te propongo un transporte público exclusivo para mujeres, quienes corren más riesgo de ser víctima de algún tipo de agresión durante su traslado, cuando salen del trabajo o la escuela, principalmente en las noches”.

Lógicamente, puntualizó, con el gobierno Federal, de ser favorecido con el voto, su gobierno de la gente, auténtico, humano y solidario, implementará grupos especializados de investigación para dar con los delincuentes que operan en la entidad, respetando en todo momento sus Derechos Humanos. Buscará que los policías, puedan ser de academia y los que no tienen estudios, tendrán todas las facilidades para terminar la carrera policial; lo que busca este programa es que los uniformados sean menos agresivos y empezar a ser amigos de los civiles.

Dejó en claro que, durante su campaña, será respetuoso de los demás candidatas y candidato, pues estará enfocado en sus propuestas, sin demeritar a ninguno de sus contrincantes, porque él es una persona que busca la paz; es más, demostrará lo que ya ha hecho como administrador público.

Enfatizó que el tema de seguridad no es solo el prioritario, porque también hay familias que padecen necesidad por falta de medicamentos o de atención médica, la salud es base para el bienestar social; así como también la reactivación del turismo, sin la voracidad que algunos han mostrado en contra de la clase trabajadora.