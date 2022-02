Las inmundicias del Movimiento Ciudadano Quintana Roo

Insisto en que debe legislarse que no se permita la participación de familiares en línea directa, que se les ponga un candado de cuando menos 5 años de militancia comprobable en el Partido para evitar el chapulineo, ya que esto denigra, ofende no solo a la militancia sino a la ciudadanía. Ya basta que solo las mismas familias se repartan las buenas viandas, ya basta de ser solo ellos los elegidos. Con que cara enfrentaran a la ciudadanía para hacer campaña de apoyo, de manera ficticia, ya que son plurinominales y llegan sin ningún compromiso con la gente, son cazadores libres y mañana pueden seguir brincando a otros Partidos. MC sólito se está empezando a consumir, prefirió la malicia, la inmundicia a la transparencia y la inclusión de nuevos cuadros que refresquen a la contaminada política. Esta haciéndose harakiri y no cumple con el ritual de los Samuráis. Por dignidad y respeto aquel debería declinar la invitación. Espera llegar al Congreso con el esfuerzo de otros, no lo cree usted?