Las agallas de Nivardo Mena Villanueva ||| Caminos del Mayab Por Martín G. Iglesias

A pesar de no contar con el respaldo de la Federación, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva hizo lo que creyó necesario para poder sacar adelante a la gente que le tocó gobernar por tres años.

Con un presupuesto anual que apenas alcanza los 256 millones de pesos (21.33 millones al mes), Nivardo Mena hizo lo que ningún alcalde de Lázaro Cárdenas había logrado, sanear el centro de transferencia de residuos sólidos de Holbox, pero por la falta de apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), no pudo mantenerse limpio.

Mena Villanueva tiene sus propias convicciones, gobernó Lázaro Cárdenas bajo los valores cristianos que le permitieron realizar el mayor número de obras sociales, pues sus acciones de gobierno fueron enfocadas al beneficio directo del ser humano, ayudar a los más necesitados y tratar con justicia a sus gobernados.

Para Nivardo Mena la “Cuarta Transformación” (4T) no se sintió en el pueblo; es más durante los tres años fueron abandonados por la Federación, los diputados y senadores representantes de Quintana Roo; pues no hubo una equidad en la distribución de los recursos públicos y ninguno de los diez legisladores federales (siete diputados y tres senadores) fue capaz de gestionar algún apoyo para los lazarocardenenses.

No quedó por parte del Ayuntamiento hacer las gestiones necesarias ante la Federación, pero hasta ahora nadie se ha acercado para escuchar a los pobladores de este municipio maya. El único programa que tiene el gobierno federal es el de “sembrando vida”, pero se ha hecho sin tomar en cuenta a la municipalidad, pues el padrón de campesinos que existe en Lázaro Cárdenas es mayor al que levantaron los encargados de dicho programa, prácticamente todo lo politizan los de la 4T.

Esa necesidad de servir, lo hizo recurrir a Asociaciones Civiles como la “Congregación Mariana Trinitaria”, quienes apoyaron a Lázaro Cárdenas con 43 mil litros de leche a las familias más vulnerables; junto con el Ayuntamiento, otras AC aportaron sustento de maíz, frijol y todo lo necesario para que las familias tengan la canasta básica en el hogar. También hubo subsidios para material de vivienda para mejorar la losa, el baño, techos y pisos de los hogares.

De manera personas, Nivardo ayudó a su gente y más allá de los límites del municipio, ayudar económicamente a una persona con ceguera para que por medio de una operación recuperara la vista; a una mujer que necesitaba un marcapaso; aportó una importante cantidad de sus recursos personas para una operación de un coágulo de una mujer; apoyó a los familiares de un niño con soplo del corazón; firmó convenio con una AC para la operación de niños con paladar hendido, entre otros apoyos a diferentes organizaciones.

Durante su administración regresaron las fiestas tradicionales; las exposiciones de agrícolas y artesanales; hasta puso en marcha una clínica de primera atención en la comunidad de “San Cosme”. Algo que Nivardo y su equipo hacían es que durante la Pandemia repartieron toneladas de alimentos, de pollo, de pescado y hasta compraban las cosechas en otros municipios para distribuirlas entre los más necesitados.

Lógicamente, eso no salió en los medios de comunicación, ni era tema de conversación en las redes sociales, porque lamentablemente las noticias buenas “no venden”; pero eso no le importó a Nivardo Mena, lo hizo porque así es su naturaleza, servir al prójimo.

Concluyo al decir que debe aplaudirse las agallas del presidente municipal Nivardo Mena Villanueva, de atreverse a soportar las críticas del saneamiento del sitio de transferencia de Holbox; pero hoy, las acciones realizadas por este holboxeño le tapan la boca a cualquier detractor.

SASCAB

Ante el “destape” que hiciera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de quién podría ser su sucesor o sucesora, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que para el proceso electoral del 2024, el candidato presidencial será elegido a través de encuestas como lo ha hecho el partido en las recientes elecciones.

“Como siempre lo ha manifestado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Morena a los candidatos los elige el pueblo; así es y así seguirá siendo. El pasado proceso electoral se comprobó que el mejor instrumento para conocer la opinión de la gente es la encuesta”; ¿será?, ¿Usted qué opina?