Lanzan huevos y jitomates a Fernández Noroña en un evento en Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña fue agredido con huevos y jitomates por un grupo de personas que se oponían a su presencia en Huichapan, Hidalgo.

Los hechos ocurrieron este domingo durante un acto de campaña del candidato a la alcaldía de Huichapan Humberto Endonio Salinas.

Tras la agresión, Fernández Noroña acusó a Emeterio Moreno Magos, candidato del Partido Verde Ecologista de México al mismo puesto, de ser el responsable.

“Cobarde agresión recibí en Huichapan por parte del candidato del@partidoverdemex, Emeterio Moreno Magos.

“Un grupo de provocadores llegó a agredir, primero verbalmente, y luego, aventaron jitomates y huevos para reventar la asamblea en Huichapan. […] es hermano del candidato suplente a la presidencia”, escribió el diputado petista.

“Ya hizo un video Emeterio Moreno Magos, diciendo que es inocente del incidente donde su hermano y el hermano del candidato presidente municipal suplente encabezaron la agresión en nuestra contra”, escribió en @fernandeznorona, junto a una fotografía de una persona vestida de azul, con cubrebocas negro, a quien le colocaron un círculo en la imagen.

Por su parte, Moreno Magos se deslindó de los hechos y aseguró que se enteró de la presencia de Fernández Noroña cuando regresaba del pueblo Pedregoso -casi llegando a Huichapan-, y le comentaron de un incidente donde lo responsabiliza.

“El señor jamás me ha conocido. Me está calumniando, dice que soy un narcotraficante, que soy un secuestrador, que soy un delincuente. Voy a pedir el apoyo de las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Pediré el apoyo del estado de Hidalgo, la policía ministerial, la policía correspondiente que atienda este incidente porque no es correcto que este señor, Noroña, me levante falsos”.

En ese sentido, comentó que pedirá el apoyo del Instituto Estatal Electoral para que se aclaren las cosas y también solicitó a todas y todos los candidatos que hagan campaña con respeto y responsabilidad con el pueblo, pues todos saben que, históricamente, en Huichapan jamás se ha suscitado un evento como el que acabamos de enterarnos y no se trata de calumniar.

“Le pido al señor Humberto Endonio que haga campaña limpia, trasparente, que el pueblo necesita escuchar propuestas que se comprometan a resolver la situación económica que vivimos en nuestro municipio y que no es la forma de engañar a la gente, de confundir a nuestro pueblo huichapense para que tenga mayor preferencia en las próximas elecciones”, añadió.

Consideró que el pueblo le va a reprobar su conducta, lejos de beneficiarle, por estos actos. “¡No se vale!”, exclamó y exigió una disculpa por los hechos ocurridos y por los señalamientos hechos por Fernández Noroña.

“Soy inocente y estoy dispuesto a presentarme ante las autoridades que correspondan y ratificará su denuncia contra Fernández Noroña y contra Humberto Endonio”, por haberlo responsabilizado, añadió.

Posteriormente, publicó un comunicado, firmado por el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Jaime Conde Zúñiga, donde manifestó que la agresión sufrida por los del PT fue hecha por personas “no identificadas plenamente”, y aludió a la acusación del petista quien dijo que él había ordenado el ataque a huevazos y tomatazos.

“Condenamos categóricamente, cualquier tipo de agresión a cualquiera de los candidatos o candidatas que participan en la contienda electoral en el estado de Hidalgo; el Partido Verde se a (sic) caracterizado de jamás usar la violencia y la agresión como forma de actuar o de protesta, nuestra presencia en esa parte del Estado la hemos obtenido a base de trabajo y propuestas, nunca con agresiones”, señaló.

De igual forma, condenó y descalificó la ligereza con que, dijo, actúa el PT y sus representantes, al señalar públicamente, como culpables de la agresión sufrida, a nuestro candidato Emeterio Moreno Magos, a su hermano y a otros miembros del partido, sin tener prueba de haber realizado investigación alguna.

“En el Partido Verde creemos en la democracia como valor fundamental en el ejercicio del derecho de los pueblos a exigir a sus autoridades, por lo que siempre a (sic) sido una característica de nuestro ejercicio democrático, el respeto a los ciudadanos, autoridades y contendientes en un proceso democrático”, indicó.

Y terminó enviándole un mensaje a Fernández Noroña: “le recuerdo que Huichapan es tierra de hombres ilustres, no de bandidos y delincuentes como usted señala, aquí va a gobernar quien gane en las urnas, no necesitamos de reality show para ello. ¡Por un Huichapan sin violencia!”, añadió.