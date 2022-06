Lalo España cancela su show “por motivos del crimen organizado”

El comediante Eduardo España se quejó de la cancelación de uno de sus shows por culpa del crimen organizado.

“Tuvimos que cancelar una presentación de show por motivos del crimen organizado. Estoy muy triste y desesperado por la situación de violencia en nuestro país. “Un país tan hermoso, pero lleno de corrupción y políticos soberbios echándose la culpa unos a otros y siendo cómplices”, señaló Lalo en su cuenta de Twitter.

Más tarde, el propio actor acotó: «Nadie me amenazó. Simplemente tuvimos qué cancelar una presentación porque al igual que en muchas zonas hay balaceras, etc y se están cancelando todos los eventos. Lamentable situación. Tengan más ética y no distorsionen información».

Sus seguidores le preguntaron dónde sería el show y respondió que “En la Barca”, mientras otros le comentaron que si sabía que Jalisco estaba gobernado por narcos, que no se quejara; otros rieron.

Otros politizaron su comentario con el argumento de que nunca se quejó de esa manera durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando mucha gente en todo el país vivía con miedo.

“Las cosas no están bien definitivamente, pero al menos no al grado de lo que pasó en Allende, Coahuila, durante el calderonismo”, dijo Miguel, y Roberto le respondió que sería porque en ese sexenio no canceló ningún show debido al crimen organizado. “Siempre que se trata de desacreditar un comentario significa que no hay un buen argumento para desmentirlo”.

Otros pidieron ya superar a Calderón, pues quien está en el gobierno es otra persona, a quienes unos más defendieron diciendo que tenía 3 años en el gobierno y no iba a solucionar problemas que van al alza desde hace 18 años. “Pues con razón pierden 4 de 6 y celebran”.

Algunos usuarios le comentaron si era verdad su planteamiento o si su mensaje era porque, en realidad, no había vendido boletos, pero el comediante no respondió.