La visión futura de Tulum ||| Caminos del Mayab Por Martín G. Iglesias

Tulum está llamado a ser el municipio que brinda calidad y opciones turísticas, pues no solo cuenta con sol, arena y playa, sino que también tiene vestigios arqueológicos y descendientes del pueblo maya que lo llevan a ser un atractivo cultural; hay que sumarle el ecoturismo que aún no está explotado al cien por ciento.

Sin embargo, el noveno municipio ha pasado por etapas muy críticas, desde las invasiones por falta de vivienda, la mala planeación de su Desarrollo, la insensibilidad por el cuidado del medio ambiente y la transculturación que en ocasiones en lugar de ayudar, solo perjudica.

En los últimos 18 meses, Tulum ha sido noticia internacional, pero de forma negativa, pues en plena Pandemia por Covid-19, las fiestas clandestinas fueron criticadas por locales y extranjeros; el aumento en la inseguridad aunado a la falta de capacitación de los elementos policiacos para poder realizar las detenciones con el respeto de los Derechos Humanos; hay que sumarle los casos de corrupción de los últimos gobiernos que retrasan la obra pública y de desarrollo comunitario.

Sin embargo, el tulumnense es fuerte, no se resiste a perder la calidad y opciones turísticas privilegiadas con las que cuenta el Municipio y a partir de octubre próximo, inicia el rescate de la confianza de los turisteros en el destino más “chic” de Quintana Roo.

Por lo pronto, el presidente electo, Marciano Dzul Caamal fue a participar, junto con otras 85 personas más, al tercer Pabellón Cultural México-Colombia, donde presentaron no solo la obra literaria del alcalde electo, sino que con la coordinación a de Édgar Hendricks Cauich pudieron mostrar a las 120 naciones presentes un mosaico de fotografías, de literatura, de arte culinarios donde participa el ballet folklórico “Los Niños Mayas de Tulum” y una representación de más de 400 platillos de comida maya tradicionales. Lo novedoso es que estos pequeños chefs realizaron una muestra de repostería maya tradicional y de bebidas exóticas, elaboradas con plantas y flores de la región.

La delegación mexicana al Pabellón Cultural no desaprovechó la oportunidad de destacar el turismo cultural que tiene Tulum; ya establecieron contacto con 28 etnias para abrir mercado y así exista el intercambio de mercancías artesanales del noveno municipio; además de la dignificación del trabajo del pueblo maya.

Le queda claro a la nueva administración del Municipio que no solo en las ferias turísticas puede venderse el destino, sino también en eventos culturales, pues ese es el turismo por el que va Tulum; sin dejar a un lado la promoción para los turisteros de alto poder adquisitivo que visita los hoteles de la Rivera Maya.

Vienen cosas buenas para Tulum, pero es necesaria la participación de todos sus habitantes, pues nada podrían hacer las autoridades si la gente no quiere participar, hablamos no solo del pago de impuestos, sino también de la responsabilidad social en el cuidado del medio ambiente y la atención de calidad a la que está acostumbrado el visitante. Seguramente si le va bien a la administración municipal, les irá bien a sus habitantes.