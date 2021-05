La Mafia Agraria le cambia la vida a Braulio Núñez, de sencillo ruletero a cacique de Puerto Morelos

Por Alfredo Morales

La Mafia Agraria, a través de Braulio Nuñez ya repartió 4 millones de pesos para que se cumplan sus caprichos e imposiciones

PUERTO MORELOS.- Como lo advertimos desde el 26 de abril en este mismo espacio, la Mafia Agraria ya repartió “generosamente” 4 millones de pesos, 980 mil pesos más de lo previsto, para que en la siguiente Asamblea se cumpla el despojo de las 900 hectáreas.

Si lo recibieron todos o no, ya es el tema menos importante; la lista que entregarán Braulio Núñez y Gustavo de Jesús Icazbalceta Lerma a “La Muñeca”, Antonino Almazán Arteaga, dice que todos recibieron los montos acordados.

Trascendió que, de hecho, no todos los ejidatarios recibieron “el apoyito”, menos de la mitad de ellos, por lo que, además de todos los “bistekes” que organizan entre este “Dúo Dinámico”, dos millones de pesos extras fueron embolsados en sus respectivos bolsillos.

Este hecho ha generado enorme expectativa en lo que será el desarrollo de la siguiente reunión, pues quienes no se dejaron comprar, no están dispuestos a apoyar a La Muñeca y lo piensan desairar públicamente.

Es más, hay quienes sí recibieron, y de todas formas votaran en contra de la Mafia Agraria; sólo el presidente y el tesorero sabrán quienes sí y quienes no, aunque Antonino pudiera cambiar radicalmente con este par; pues de ninguna manera puede quedar mal con sus patrones.

BRAULIO NÚÑEZ: DE RULETERO A NUEVO RICO

El presidente del Comisariado Ejidal de Puerto Morelos, Braulio Núñez, ha resultado ser el mejor aliado de “La Muñeca” y la Mafia Agraria, al grado que su vida personal ha cambiado radicalmente.

De tener una modesta casa en la Región 92 de Cancún, cerca de las oficinas del Issste, pasó a ser dueño de una mansión con alberca allá en el Ejido Puerto Morelos, kilómetro 6 de la Ruta de los Cenotes; para mayores señas, es una propiedad bardeada en color verde bandera.

Pasó de llevar una vida sencilla como ruletero de una TTE, a ser el clásico “hombre notable” que se consigue una amante para que su imagen se robustezca.

Para Braulio, los favores de “aquellita”, “la otra”, “la amante”, llegaron en la persona de la profesora jubilada, Rosa María Adoralida Gómez Quijano, actual primer secretario del Consejo de Vigilancia del Comisariado.

PERO NO ES EL ÚNICO, TAMBIÉN EL TESORERO

Gustavo de Jesús Icazbalceta también pasó de ser un empleado bancario ‘de medio pelo’, a ser un próspero “hombre de negocios” con dos sucursales de su negocio denominado “Los Canastos”, una en Cancún y la otra en Playa del Carmen.

Tiene su casa en el fraccionamiento Porto Bello en Cancún. De corte más discreto que el presidente del Comisariado, Gustavo de Jesús es afecto a invertir los dineros mal habidos en negocios y propiedades, aunque no es tan ostentoso y obvio como su pareja de negocios, Braulio Núñez.