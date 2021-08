La Ideología del Lenguaje Inclusivo ||| El Palabrero

Llama poderosamente que se defiende más el lenguaje “inclusivo” que incluir a todos los seres humanos en desigualdad, la absurda lucha de los que se sienten diferentes y quieren adoptar un algo que no existe, y lo anterior por la ciudadana que pide que le llamen “compañere” si la ciudadana llamada “Andrea Escamilla” la cual es su nombre sigue persistiendo su origen “femenino” entonces por qué hacer un escándalo cuando un compañero se refirió correctamente a Andrea, por más que busque en el Diccionario de la Real Academia Española, no lo encontré, por lo que viene a mi cabeza, el no identificarse con su sexo de nacimiento y tampoco con el opuesto, me hace aceptarlo? No, por qué con independencia de lo que adopte o se identifique la comunidad LGBTTTIQ, unos que hasta legalmente cambian de identidad, que creen ? Siguen siendo hombre y mujeres, su esencia biológica no cambiará por nada, no se trata de ciencia, creo religioso y más, la naturaleza es perfecta y ya lo vivimos con la pandemia provocada por el SARS COV19 y ahora que esperamos para reaccionar y ojo no se trata de desconocer su lucha sino de simplemente de aceptar que no son más y no merecen un trato privilegiado, privilegiado los ancianos abandonados, los niños maltratados y olvidados en la calle, los valores y más, no nos equivoquemos el lenguaje inclusivo y la ideología de género no son más que desestabilizadores sociales y por cierto detrás de ellos u político. En otra ocasión hablaremos del feminismo y su realidad y no de las feminazis !