La foto de la inauguración de la Línea 12 del Metro CDMX: quiénes eran los responsables y dónde están ahora

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de Ciudad de México (CDMX) tiene un largo y escabroso recuento de fallas e irregularidades que cobraron factura el pasado 3 de mayo, cuando un tramo entre la estación Olivos y Tezonco colapsó quitándole la vida a 23 personas.

Sin embargo, el 30 de octubre del 2012 nada de eso se vislumbraba, el gobierno del entonces Distrito Federal transitaba entre la gestión de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, y una decena de funcionarios de todos los niveles asistieron a las nuevas instalaciones del Metro para celebrar la inauguración.

La “Línea Dorada” era una de las grandes promesas de Ebrard Casubón para la movilidad capitalina. El proyecto daría una gran alternativa de vialidad a los habitantes de la zona sur-oriente de CDMX, quienes no esperaban que el desarrollo presentara un gran cantidad de fallas.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes desde el entonces presidente de México, Felipe Calderón, hasta los representantantes de las constructoras a cargo del proyecto: ICA-Carso-Alstom. Además de otra decena de funcionarios que acudieron a las instalaciones y subieron por primera vez a los vagones de la nueva sección.

Pero el accidente de la Línea 12 ha generado fuertes exigencias de justicia por las víctimas y un castigo ejemplar para los responsables. A continuación, te contaremos quienes fueron los personajes clave en la inauguración de la “Línea Dorada” y que ha sucedido con ellos a nueve años del inicio de operaciones.

Marcelo Ebrard Casaubón

En 2012, Ebrard terminaba su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, no sin antes dar a conocer la obra que se desarrollo durante su gestión. Aunque poco después tuvieron que cerrar y remodelar 12 estaciones que presentaban fallas.

Actualmente se desempeña secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y luego del accidente dijo que se pondría a “la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”.

Miguel Ángel Mancera

Por otro lado, el entonces recién electo jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se presentó para apreciar las nuevas instalaciones. De hecho fue él quién tuvo que resolver las fallas que se presentaron poco después.

Las reparaciones tardaron 20 meses y Mancera señaló en repetidas ocasiones que la premisa fundamental para la reapertura seria la seguridad de los pasajeros. “Las empresas que se van a hacer cargo del mantenimiento de la Línea 12 tienen que darnos garantía de que no será suspendida su operación” comentó en aquel entonces.

A pesar de ello, la estructura del metro colapso y el ahora coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República envió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró en redes: “Estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho”

Rosalinda Bueso

Durante la inauguración también estuvo presente la ex embajadora de Honduras (2007-2010), Rosalinda Bueso, quién contrajo matrimonio con el ahora canciller mexicano un año antes.

Carlos Slim Helú

Grupo Carso fue una de las empresas que se encargó de la construcción de la Línea 12, su propietarios Carlos Slim también fue invitado a la celebración del inicio de operaciones del proyecto. Actualmente no solo es reconocido como el hombre más rico de México si no que ha logrado colarse a la posición 16 de los más adinerados alrededor del mundo.

Eduardo Santillan

Quien también estuvo presente fue el hoy candidato a la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, quien en aquel entonces se desempeñaba como el diputado presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Francisco Bojorquez y Enrique Horcasitas

Estos dos personajes son parte de los 32 funcionarios y funcionarias que sí fueron sancionados por las irregularidades en la línea. Francisco Bojorquez, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y fue inhabilitado desde 2015 por irregularidades en los trenes de la Línea 12 por la Contraloría General de la Ciudad de México.

Por otro lado, Enrique Horcasitas, un ingeniero que era director del proyecto y titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo también fue inhabilitado por 20 años debido a las irregularidades y fallas. Además de que se interpuso una denuncia en su contra ante la hoy Fiscalía General de la República.

Jesús Salvador Valencia Guzmán y Ruben Escamilla Salinas

También acudieron a la inauguración los delegados de las dos principales alcaldías que atraviesa la “Línea Dorada”, jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Salvador Valencia Guzmán, quién actualmente representa al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, y Ruben Escamilla Salinas, ex dirigente de Tláhuac, quien tuvo un fuerte escándalo por pedir favores sexuales a una trabajadora ese mismo años.

Bernanrdo Quintana Isaac

Otra de las constructuras, Grupo ICA, también tuvo un representante durante la inauguración. Se trató de Bernanrdo Quintana Isaac, quién ahora se desempeña como presidente del Consejo de Administración de Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V.

Luis Serna Chávez

El ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera, Luis Serna, acudió al evento en compañía de su jefe, pero, a casi una década de la inauguración, el ex funcionario es acusado de haber gastado alrededor de 23 millones de pesos no declarados ante las autoridades como beneficiario de una tarjeta American Express propiedad de Jack Landsmanas, dueño de corporativo Kosmos, contratista de administraciones anteriores.