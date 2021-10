La falta de unidad por Quintana Roo

Caminos del Mayab Por Martín G. Iglesias

Los quintanarroenses ya no podemos permitir que nos sigan dividiendo intereses políticos y económicos; tenemos que empezar a actuar como una sola fuerza social si en verdad queremos generar cambios, porque si esperamos que solo el gobierno actúe, tenemos las consecuencias que diariamente observamos.

Dicho esto, es necesario que nuestros legisladores federales, senadores y diputados, empiecen a jalar en un mismo sentido, el beneficio para Quintana Roo, y por un momento, dejen a un lado sus intereses que parece ser son mezquinos, para tomar el rumbo de apoyar en todo lo que traiga desarrollo sustentable y equilibrado al Estado.

Esta semana, en el Senado de la República, Mayuli Martínez Simón propuso bajar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8% en la región fronteriza de Quintana Roo, pues el objetivo es cuidar los ingresos de la ciudadanía chetumaleña e incentivar el crecimiento de la economía en la zona; esta acción bajaría los precios de bienes y servicios y reactivaría el comercio y por ende un mayor consumo tanto de locales como de visitantes.

Ahí estaban dos senadores más de Quintana Roo, Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, quienes en lugar de sumarse a la propuesta de su compañera, fueron segados por los intereses políticos partidistas que los mueve, y le quitaron la oportunidad a los quintanarroenses de tener este beneficio de parte de la Federación; aunado a que la promesa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de bajar al 11% el IVA en Chetumal, no se ha cumplido.

Nuevamente, a los políticos no les interesa el bienestar del pueblo en general, sino de sus cautivos electores; porque esta propuesta es muy buena para Quintana Roo, pero lamentablemente fue rechazada por los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), simplemente porque ellos no la propusieron.

Viene la discusión del presupuesto de Egresos para Quintana Roo, esperemos que las y los diputados federales puedan cumplirle a los quintanarroenses para que aterricen los recursos necesarios y suficientes al Estado. Además, que los integrantes de la XVI Legislatura dejen de usar la tribuna para sus grillas políticas y empiecen a trabajar en serio por el beneficio de los que habitamos el estado.

Hace falta unidad en la llamada clase política de Quintana Roo, la muestra es que por ahí andan dividiendo a la sociedad en “verdes y colorado”, cuando deberían fomentar la unidad para resolver los grandes problemas del Estado como es la inseguridad, la salud, la economía y la educación.