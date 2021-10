La delgada línea de actos anticipados de campaña

La legislación general define actos anticipados de campaña como aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad y momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o bien expresiones en las que se solicite cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

Hoy podemos ver a casi todos los actores políticos que aspiran a la gubernatura para el 2022, que están presentes hasta en los cumpleaños de sus empleados, unos más realizan informes de actividades; otros, utilizan sus medios de comunicación para promoverse o pagan entrevistas para poder ser escuchados, no solo de manera local, sino también nacional.

Por ejemplo, el empresario radiofónico Luis Javier Alegre Salazar tiene tapizados tramos carreteros de Cancún a Chetumal con anuncios que resaltan su imagen, disfrazado de promoción de un programa radial que perdió todo el sentido con el que fue creado; además de acudir a los municipios para que le conozcan, actividad que no realizó cuando fue diputado federal en la legislatura pasada. Lo hace porque cuenta con el recurso económico suficiente para invertir.

Por otro lado, la senadora Freida Marybel Villegas Canché realiza reuniones en diversos puntos de Quintana Roo, donde solo lleva discursos, no soluciones; eso sí, despotrica contra todos sus adversarios políticos, a quienes acusa de no hacer nada por la gente, lógicamente, desde un puesto legislativo es fácil criticar las acciones del Gobierno, pero no debe olvidar que es el Legislativo el que debe darle las herramientas al Ejecutivo para que pueda responder a las necesidades de sus gobernados.

Lo mismo sucede con los senadores Mayuli Martínez Simón del PAN y José Luis Pech Várguez de Morena, que ahora sí se acuerdan que hay poblaciones de Quintana Roo que necesitan de la gestoría; a ellos puede vérseles caminando las regiones de Cancún, las colonias de Solidaridad, Chetumal y la zona maya; pero de igual manera, entregando “papelitos” donde promocionan su imagen, pero nada de soluciones.

Y ahora resulta, que el actor Roberto Palazuelos declaró que quiere ser gobernador, cayendo en la delgada línea de ser acusado por actos anticipados de campaña; lógicamente, impulsado por el frustrado aspirante a la gubernatura en 2016, el diputado José Luis Toledo Medina.

Podríamos discutir quiénes ya están en la delgada línea para caer en actos anticipados de campaña, principalmente aquellas y aquellos que están en función pública, pues hay que preguntar de dónde salen los recursos para la promoción de su imagen, porque lo más fácil es gastarse el dinero que no es de uno, sino del pueblo.

La próxima entrega hablaremos sobre la Jurisprudencia “Equidad electoral y actos anticipados de campaña”, del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña.

SASCAB

En la Cámara de Diputados el Pleno realizará el proceso de análisis, discusión y aprobación de la “Miscelánea Fiscal” y la Ley de Ingresos de la Federación para el 2022, según dijo el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, que deberá quedar aprobada a más tardar el miércoles 20 de octubre.

Lo novedoso es que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acordó la celebración de un foro en el que participen expertos en diferentes ramas, así como autoridades municipales y estatales, con la finalidad de nutrir el dictamen que será sometido a discusión del Pleno para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que deberá avalarse como fecha límite el 15 de noviembre.

Paralelo al proceso de los legisladores federales, tocará lo propio a los diputados locales, quienes tendrán que discutir el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 2022, un año que no solamente es de proceso electoral, sino que está proyectado sea el de consolidación de proyectos del gobierno de Carlos Joaquín González.