La conmovedora carta que Frank Sinatra envió a Luis Miguel

Durante el quinto capítulo de Luis Miguel: La Serie se mostró el día que “El Sol” conoció a su gran ídolo: Frank Sinatra. De acuerdo con la producción de Netflix, fue gracias a este encuentro que Luis Miguel pudo colaborar junto con el icónico intérprete estadounidense en la canción Come Fly With Me.

Este tema fue incluido en el álbum de Frank Sinatra Duets II, el cual fue lanzado en 1994, pero la historia entre ambos cantantes no termina aquí. Dos años después, Luis Miguel recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, motivo por el cual Frank Sinatra escribió una emotiva carta en la cual mostró su admiración y respeto por el intérprete mexicano.

“Querido Micki: Durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, inicio el intérprete de My Way. Tras estas palabras, Sinatra habló respecto al primer encuentro entre ambos y lo que sintió cuando escuchó cantar a Luis Miguel por primera vez.

“Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único. Un talento enorme y ‘no tan malo a la vista. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank”, concluyó Sinatra en la carta.

La carta que Frank Sinatra le escribió a Luis Miguel en su idioma original

De acuerdo con el libro Oro de Rey: Luis Miguel, la biografía, el cantante mexicano pudo obtener este reconocimiento de talla internacional gracias a su publicista y mánager, Marianne Sauvage, de quien se recupera una cita en la publicación: “Un día iba yo caminando por el Paseo de la Fama y se me ocurrió que era necesario que Luis Miguel tuviera una estrella allí. Ahí mismo me comuniqué con su mánager de ese entonces, Mauricio Albaroa”.

Después, Sauvage explicó que necesitaba una carta firmada donde Luis Miguel se comprometiera a presentarse ese día, requisito que se cumplió sin mayor complicación: “Llené la solicitud y después nos dieron la noticia de que la habían aprobado. Fue una gran alegría para todos, tanto él como su agente su pusieron muy contentos”.

LUIS MIGUEL CANTÓ EN HOMENAJE A FRANK SINATRA

Otro momento que protagonizaron los icónicos cantantes fue durante un homenaje a Frank Sinatra celebrado en 1995. En este evento Luis Miguel habló sobre el impacto que Frank Sinatra ha tenido en su vida.

“Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones”, dijo Luis Miguel durante el evento que tuvo lugar en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles.

Luis Miguel y Frank Sinatra

“Y quiero decir que 10 años después tuve la oportunidad de cantaren un álbum suyo que es el Duets II, eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias. Espero que todos ustedes vengan a volar conmigo esta noche”, agregó. Frank Sintra se mostró notablemente conmovido ante estas palabras y después Luis Miguel interpretó Come Fly With Me para todos los espectadores dentro del recinto.

De acuerdo con la serie de Netflix, Luis Miguel y Frank Sinatra se conocieron en Nueva York gracias a la madre de Miguel (personaje que en la vida real es el empresario Miguel Alemán Magnani), quien consiguió que “El Sol” pudiera tener contacto con el legendario intérprete estadounidense.