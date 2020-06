Justin Bieber aclara los rumores sobre supuesto abuso sexual y emprende acciones legales

El joven cantante canadiense Justin Bieber fue acusado hace unos días en redes sociales por dos mujeres que lo señalan de presuntamente haber abusado sexualmente de ellas.

Danielle, una de las víctimas, señaló que el intérprete de Yummy la atacó en marzo de 2014, en un hotel de Houston.

El cantante decidió tomar cartas en el asunto, y fue hasta esta noche, cuando decidió aclarar los rumores a través de su cuenta de Twitter.

“Normalmente no abordo las cosas ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre un tema esta noche”.

Agregó, “cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales”.

Añadió, “los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración.

El cantante se había mantenido al margen de los comentarios, pero optó por escribir una serie de mensajes en su red social para hacer algunas especificaciones en las fechas.

“En las últimas 24 horas apareció un nuevo Twitter que contó una historia de mí mismo involucrado con abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. No hay verdad en esta historia. De hecho, como pronto mostraré, nunca estuve presente en ese lugar”.

“Según contó su historia, sorprendí a una multitud en Austin en Sxsw, donde aparecí en el escenario con mi asistente en el escenario secundario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese espectáculo con mi entonces novia Selena Gomez”.

El artista mostró notas de periódico y fotografías para señalar dónde se encontraba los días en que se le acusa.

“Este artículo de 2014 habla de que Selena estará allí conmigo. Estas fotos me muestran claramente en el escenario con mi asistente en el escenario y la otra con los dos en las calles de Austin, el 9 de marzo de 2014”.

Justin aclaró algunos puntos que tenía dudosa procedencia: “La otra razón por la que esta historia podría decir que me estaba quedando en las cuatro temporadas fue porque un tweet del 2014 el 10 de marzo y no el 9 dice que me vieron allí. Este es ese tuit. Sin embargo, nunca me quedé en las cuatro temporadas el 9 o el 10. Esta persona publicó otro tuit antes diciendo que me vieron en el restaurante la noche siguiente, no en el hotel”.

Para luego, mostrar otro artículo que apareció en otro medio de comunicación.

“Aquí hay un artículo que muestra que no llegamos a Austin esa noche del show de Selena en Houston hasta altas horas de la noche”.

“Las fotos que mostré de mí y Selena el 9 de marzo en Austin deberían dejar en claro que estábamos juntos esa noche y fuimos del lugar a nuestro Airbnb y nunca fuimos a las cuatro temporadas. Este es nuestro recibo de airbnb donde nos estrellamos con nuestros amigos”, agregó el cantante.

“El 10 de marzo, Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin, ya que los recibos mostraban claramente con mis amigos Nick y John antes de irme de la ciudad. Una vez más no en las cuatro estaciones. Lo reservamos por un par de días para el show de defjam, pero el 11 salí para regresar a casa”.

Justin Bieber fue claro al decir: “Ya no usaré mi Mike Lowery como un alias”.