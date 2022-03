José Luis Pech pide licencia en el Senado para buscar gubernatura de Quintana Roo

Once senadores de varias fracciones parlamentarias despidieron al legislador quintanarroense José Luis Pech Várguez, luego de que presentara su solicitud de licencia a la Mesa Directiva del Senado de la República, para separarse temporalmente del cargo, a fin de contender como candidato a gobernador de Quintana Roo, en la próxima elección del 5 de junio del año en curso.

En una carta enviada a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, le solicitó se le conceda separarse de su cargo como legislador a partir del próximo sábado 5 de marzo.

Tras agradecer a sus compañeros senadores por sus atenciones, señaló que tuvo el privilegio de fungir como secretario de la Mesa Directiva, así como pertenecer a las comisiones de Ciencia y Tecnología; Relaciones Exteriores, Europa y de Asia-Pacífico-África; Hacienda y Crédito Público; Salud; Turismo; y Desarrollo y Bienestar Social.

“Esta licencia la solicito para contender como candidato a gobernar el Estado Quintana Roo, entidad que me ha visto crecer como persona y donde he tenido el privilegio de servir en el Gobierno Estatal como Secretario Técnico de Gabinete, de Turismo, de Gobierno, de Hacienda, de Educación y Cultura, así como Rector de la Universidad de Quintana Roo”, subrayó en la misiva.

FRACTURA CON MORENA

El 16 de febrero, el entonces senador José Luis Pech anunciaba que no apoyaría a la compañera de su partido Mara Lezama, para buscar la gubernatura de Quintana Roo.

“Amigos y amigas morenitas hoy he constatado que no existen las condiciones para crear la unidad de Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado, por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura”, declaró a través de un video publicado en sus redes sociales.