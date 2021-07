Javier San Román compara bloqueo a Irapuato con un secuestro

Javier San Román, directivo de Irapuato, alzó su voz en contra de la situación que vive su equipo y pide que se corrija

El presidente de Irapuato, Fernando Javier San Román, en entrevista exclusiva con Futbol Picante de ESPN, comparó el bloqueo que tiene su equipo para subir a la Liga de Expansión Mx, con un secuestro, y uno de los personajes que nombró es a Alejandro Irarragorri, Presidente de Grupo Orlegui, con el cual detalló, ha tenido diversos problemas.

San Román aseguró que él fue testigo de movimientos irregulares, y de nuevo apuntó sus baterías en contra del directivo de Santos y de Atlas.

“Yo vi todo lo que hicieron la franquicia, desde que se compró el Tampico Madero, pero se compró bajo una comercializadora de Monterrey y de esa a otra y a otra. No se pagó a la Federación, yo eso no lo sabía hasta que lo investigué. Entonces cuando yo veo tantas cosas irregulares, es como el secuestro, como que me quiere borrar del mapa. Fui informando todo, yo me fui como dice el Fair Play. Yo fui a ver a Decio de María para hablarle del tema”.