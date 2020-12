Investigan a Félix Salgado Macedonio por acusación de abuso sexual

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, contra quien existe diversas denuncias por abuso sexual, revelaron funcionarios federales, entre ellas el de una mujer que aseguró que el político guerrerense presuntamente la violó cuando era menor de edad.

MILENIO tuvo acceso a una entrevista rendida el 17 de noviembre del presente año ante el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde la denunciante a la que se le dio calidad de víctima identificada con las iniciales B.C.M., narró ante la autoridad los hechos ocurridos en 1998.

La mujer mencionó que cuando tenía 17 años, su pareja de iniciales R.J.S.J., tuvo una reunión en Chilpancingo, Guerrero, en la cual asistiría Félix Salgado Macedonio, quien formaba parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Indicó que viajó del municipio de Tecpán de Galeana al puerto de Acapulco, pero en el trayecto se tuvo que separar de su pareja porque en el mismo camión iba la ex suegra de R.J.S.J, señora que él le dijo siempre portaba un arma de fuego.

Al final del viaje “mi pareja se fue con su ex suegra y a mí me dejó en la terminal, sola alrededor de dos horas, sin dinero y sin conocer el lugar, pues yo nunca había ido a la ciudad de Acapulco…por lo que me puse a llorar”.

La denunciante aseguró que recibió el apoyo de un taxista, quien junto con su familia le permitieron pasar la noche en su casa. Manifestó que no contaba con un número telefónico para avisar a su familia o a su pareja.

Al día siguiente, es decir, el primer sábado de diciembre de 1998, le preguntó al taxista si sabía dónde vivía Félix Salgado Macedonio “que era político”, y él le contestó que sí, y le comentó que con esa persona se iba reunir su pareja. El taxista la llevó.

“Al llegar a la casa toqué la puerta y salió una escolta o guarura y le pregunté si se encontraba el señor Félix Salgado Macedonio, por lo que me dijo que iba a preguntar y que le diera mi nombre y le dije que era la esposa de R.J.S.J, por lo que me permitieron entrar, era una casa con una alberca, y el señor Félix Salgado Macedonio, me dijo que sí iba ir a la reunión y que él me llevaría con él, que esperara en una sala de la casa, fue cuando él se metió como en una recamara, yo me quedé en la sala aproximadamente unos 15 minutos y el único que me observaba era el escolta o guarura, misma persona que me abrió la puerta cuando llegué”, detalla la entrevista.

La mujer identificada como B.C.M, indicó que después salió de la recamara Salgado Macedonio, “y con una cara diferente cuando me recibió, como enojado y frotándose la nariz con la mano, se fue hacia mi persona y me empezó atacar”.

“Es decir, con sus manos, me arrancó el top y la falda…me hacía daño, y él nunca contestaba nada, solo su cara de enojo y su respiración agitada…no pude golpearlo o defenderme porque temía que me hiciera algún otro daño”.

En su narración, la mujer comentó que el guarura le dijo a Salgado Macedonio: “Patrón, es una niña”. Y él le respondió: “Lárgate a tu trabajo”.

La denunciante señaló que Salgado Macedonio la inmovilizó y ella entró en shock. Él le abrió las piernas y se bajó el pantalón, la trusa, y la violó. Después la aventó a un sillón y él se vistió y le aventó cien pesos en la cara, diciéndole: “Esto no pasó”.

La mujer abandonó la casa y tomó un taxi que la trasladó a la terminal de Ejido, donde abordó un autobús que la llevó de regreso a Tecpán de Galeana.

“Tres días después, le platiqué lo que me ocurrió a mi pareja R.J.S.J, quien me dijo que esperara un poco, pero dos años después me presenté ante el Ministerio Público de Tecpán de Galeana…a denunciar estos hechos. Ahí se encontraba un muchacho a quien le explique los hechos y al escucharme, me dijo que no podía iniciar nada porque no era cualquier persona a la que yo iba a denunciar, ya que era una persona poderosa y peligrosa, pidiéndome que me regresara a mi casa, sin proporcionarme mayores datos, siendo la única vez que intenté presentar una denuncia ante alguna autoridad, ya que tenía miedo de que me hiciera daño”, expresó.

La víctima subrayó que solo aceptó recibir atención psicológica.

Tras escuchar a B.C.M, el asesor jurídico federal Cristian Elihu Espinosa Gutiérrez pidió que se le diera la calidad de víctima directa con identidad reservada.

El documento de la entrevista fue firmado por el asesor, la psicóloga Berenice Salgado Reyes y Lisset Zamorano Felipe, agente del Ministerio Público Federal titular de la célula A-I-3 Fevimtra, en la Ciudad de México.