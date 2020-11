Inicia el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con la Instalación del Consejo Local del INE

CHETUMAL, QUINTANA ROO.- Con la asistencia de nueve de los once partidos políticos nacionales y uno local, este martes se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Quintana Roo.

Con este acto protocolario, dan inicio formalmente las acciones relativas al Proceso Electoral 2020-2021 mediante el cual se renovará a los integrantes de la Cámara de Diputados federal.

Se trata de la elección de 300 diputados de Mayoría Relativa y 200 de Representación Proporcional.

Las representaciones de partidos políticos asistentes fueron, Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Posicionamiento del consejero propietario Octavio Gonzalez de Partido Encuentro Social

En Encuentro social Quintana Roo y en mi nombre queremos pedirles disculpas a todos los ciudadanos, en nombre de todos esos partidos y políticos incapaces que no tiene el valor de mirarles a la cara después de haberles pedido su voto y haberles fallado, nosotros les pedimos perdón y les decimos, NO LES VAMOS A FALLAR, no somos NO somos una opción mas en la boleta, somos una verdadera realidad de cambio!!!

Encuentro Social Quintana Roo, si bien no participa en la elección federal directamente, si será un parteaguas de peso esto a pesar de que muchos actores y ciertos partidos políticos han intentado frenarnos e incluso evitar que regresáramos a la vida política del Estado, les decimos fuertemente: “aquí estamos y más fuertes que nunca”, en Quintana Roo nunca nos fuimos, y seguimos en pie de lucha, los que nos quieren ver desaparecer de una vez les decimos, eso no va suceder, estamos vigentes, llegamos en 2015 para quedarnos y los hemos demostrado, gracias a esos ciudadanos que creyeron y siguen creyendo en hagámoslo nosotros, solo la voz de los que no tienen voz, en el partido de la familia en el origen del respeto a la vida, en julio de 2021 muchos se habrá ido de esta mesa, pero nosotros aquí seguiremos presentes y no por que seamos un partido local, no, por que nosotros tenemos un origen común y muy claro, los valores, la familia y la vida, y eso va incidir fuertemente en la elección por que somos feroces y con argumentos, Encuentro Social saldrá al reencuentro de todos los ciudadanos decepcionados por lo gobiernos y partidos de siempre incluso de los que acaban de llegar, que no son más que refritos de otros y que son los que les han fallado! Y recuerden que la fortaleza de una sociedad está en los valores !!!