INE no hace milagros ni puede sacar dinero donde no hay para Revocación de Mandato: consejero Jaime Rivera

Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el organismo no hace milagros y que sin presupuesto no puede llevar a cabo la realización de la Revocación de Mandato impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Joaquín López Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Rivera Velázquez afirmó que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que impugnar el recorte al presupuesto del INE, realizado en la Cámara de Diputados.

“Tenemos que recurrir al Poder Judicial para que dirima algo que con sentido común se puede comprender: nadie está obligado a lo imposible, no se aprobó un presupuesto adicional que requería una actividad adicional y extraordinaria como la Revocación de mandato. No es que el INE no quiera hacerlo, ya empezó con la organización de ese proceso, está comprometido a realizar ese ejercicio de participación ciudadana porque así lo manda la ley”, sostuvo.

El INE no hace milagros, ni puede sacar dinero de donde no lo hay, de tal manera que tendrán que ser la Suprema Corte quien dirima esta cuestión, mientras tanto el INE seguirá preparando este ejercicio de participación ciudadana hasta donde sea posible”, apuntó.

¿Cómo se compone el presupuesto del INE?

El consejero electoral apuntó que el INE lleva a cabo este tipo de ejercicios de participación ciudadana con mucha seriedad, razón por la cual debe realizarlos con todas las garantías de legalidad, imparcialidad y eficiencia técnica.

“Hablan de 19 mil millones de pesos, de estos, cinco mil 800 millones corresponden al financiamiento público de los partidos que por mandato constitucional les corresponde, eso no se puede tocar porque la Constitución establece la fórmula y de manera indirecta los montos que se tienen que entregar”, aseguró.

“Al INE le quedan 13 mil 500 millones de pesos que estimó el INE para la Revocación de Mandato y sin Consulta Popular. Un recorte de cinco mil 800 millones de pesos es mucho más que lo que el INE estimó para realizar la Revocación de Mandato, que fue de tres mil 830 millones de pesos”, expuso.

Un votación nacional para remover al presidente, como se supone que sería esta consulta, requiere de tanta logística y tantas garantías legales y de certeza como para elegirlo. Como la Cámara resolvió que no hay dinero para la Revocación de Mandato, el INE está ante la imposibilidad de llevara. cabo este ejercicio ciudadano, y el INE no está dispuesto a violar la Ley de Revocación de Mandato”, refirió .

Descarta que fideicomisos o recorte al sueldo de consejeros electorales financie Revocación de Mandato

Sobre la utilización de fideicomisos para financiar la Revocación de Mandato, Rivera Velázquez expresó que solo se pueden usar para lo que fueron creados, tales como el pago de pensiones o la construcción de inmuebles para juntas locales.

“Los fideicomisos son fondos que se crean para un fin específico y que generalmente sirven para atender gastos que no podrían atender con el presupuesto ordinario de cada año, esos fondos se forman a lo largo de años”, puntualizó.

Jaime Rivera añadió que es falso que si se recorta a la mitad el sueldo de los consejeros electorales sea factor de financiamiento para estos ejercicios de democracia participativa.

“Sobre los sueldos de los consejeros primero hay que decir que las cifras que se han manejado son absolutamente falsas, es de pco más de la mitad que han estado manejando públicamente y que han estad manejando a la ligera. (El sueldo de los consejeros) es de aproximadamente de 170 mil pesos, y hay que decir que ese sueldo lo tienen desde 2008, por lo que en términos reales ha estado disminuyendo”, observó.

Una cuestión aritmética fundamental: si el sueldo de los consejeros se reduce a la mitad, significaría un ahorro insignificante que no tiene nada que ver con los tres mil millones de pesos que se necesitan para organizar la revocación de mandato. Tres mil 830 millones de pesos no se sacan de ahorritos que se van haciendo sobre la marcha, eso significaría que el presupuesto está hecho a capricho y con cantidades que no se justifican, y no es así, insistió.

Posible destitución de presidente, “una cosa muy seria”

Rivera Velázquez apuntó que someter a una posible destitución al Presidente de la República “es una cosa muy seria”.

No se puede hacer con un procedimiento de votación que quién sabe quién haga o quién cuente los votos, cómo se selecciona a quien lo hace, eso no se puede hacer. Se tiene que instalar casillas en todo el territorio nacional y con todas las garantías, eso cuesta, y eso cuestan las elecciones en México. Desde hace más de 20 años, en México las elecciones han dejado de ser un problema, han sido una forma eficaz para el cambio de poderes”, precisó.